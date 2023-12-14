毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%

明報記者

上述由毛玉萍的兒子俞俊材及其妻任靄婷持有的嘉慧園一個中層H室，實用面積3349方呎，4房雙套間隔，最新以1.02億元連車位售出，實呎30,457元，險守3萬元水平。資料顯示，俞俊材及其妻任靄婷早於2015年以1.038億元購入該物業。據區內代理表示，原業主去年中起以1.65億元放售，惟最新成交價較叫價大減6300萬元或38%，二人持貨約8年，帳面蝕讓180萬元，連使費料實蝕約830萬元或近8%。

事實上，嘉慧園作為中半山老牌指標豪宅，屋苑名人業主眾多，而二手交投向來疏落，對上兩宗成交均於2021年錄得，其中董建華2021年8月就以1.6億元連車位購入屋苑實用3335方呎的低層C室，實呎高達47,976元，同年9月藝人顧紀筠則以同價售出同面積高層C室。

換言之，今次俞俊材售出之單位，呎價較兩年前同屋苑呎價低約36%。至於「影帝」張家輝於2017年5月以1.31億元購入同屋苑一個實用3366方呎的高層J室，實呎38,919元。

羅莎證券家族1478萬沽海怡3房戶

此外，近月市場有不少名人低價沽貨。資料顯示，羅莎證券家族成員Da Rosa Jose Angusto Maria上月以1478萬元售出海怡半島實用879方呎3房戶，實呎16,815元，單位為17座高層H室。資料顯示，同座同面積高一層H室，今年4月同由羅莎證券相關人士以1678萬元售出。換言之，同類單位價格半年大跌12%。羅莎證券相關人士最新售出之單位，於1997年以941萬元購入，持貨26年，現帳面獲利537萬元，賺幅約57%。

新港人3800萬購滌濤山 付570萬辣稅

不過，市場亦有買家在減辣後付辣稅入市。資料顯示，大埔滌濤山單號洋房銀主盤，實用面積2216方呎，4房間隔，連約4451方呎花園，早前以3800萬元售出，實呎17,148元，買家以傑亞有限公司登記，需付樓價15%辣稅，涉570萬元，公司董事為惠州新港人創會主席黃伯康。

原業主2002年以約1418萬元一手購入，期內曾多次向不同財務機構加按借貸，去年終淪為銀主盤，單位20年間帳面升值約2382萬元或1.7倍。