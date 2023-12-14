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利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗

【明報專訊】2023年快將過去，多家代理行展望2024年樓市表現。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，倘若美國聯儲局本周議息後持續暫停加息，相信此輪加息周期已見頂，最快明年首季尾或次季有機會調頭減息。他預計，明年整體一二手私宅總登記量料將由今年約3.9萬宗，大增約41%至約5.5萬宗，重返過去10年平均水平，當中一手買賣料達1.5萬宗，按年增加43%；而二手私宅成交量亦料大漲約40%至4萬宗水平。他又預期，明年整體樓價料回升約8%。

料明年整體樓價升約8%

廖續稱，雖然發展商囤積新盤貨源較多，但數年以來積聚的購買力及換樓需求將隨減辣大舉回流，相信可提振一手銷情。他估計，今年2月下旬的《財政預算案》尚有機會進一步減辣，甚至全面撤辣，可望再為樓市鬆綁，刺激交投回升。

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，預計今年全年私宅買賣登記量只錄得約3.9萬宗新低水平，較去年再跌3%，連續兩年為1996年有紀錄以來新低。物業成交總值方面，預測全年將減少2%，至約3780億元，連跌兩年，為近10年來低位。

至於樓價表現方面，該行預計全年最終將錄約7%的跌幅，為21年來首度再現連續兩年下跌局面；豪宅物業方面，該行預測全年跌幅約7.5%。至於租金走勢，中小型住宅今年全年租金最終料升7.5%，而豪宅租金全年則看升7%。

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