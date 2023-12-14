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尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%

【明報專訊】樓價調整下，半新盤蝕幅強勁。其中香港興業（0480）與南豐集團於2017年首度推售的沙田九肚尚珩，剛錄屋苑首宗二手成交，一幢洋房以5720萬元售出，原業主持貨不足5年，連使費勁蝕34%。

中原地產分行經理許秋偉表示，九肚尚珩首錄二手成交，為一幢實用2607方呎的雙號屋，連約620方呎花園及566方呎天台，望開揚沙田市景，可遠眺沙田馬場及城門河景，連雙車位以5720萬元沽出，累減約480萬元，實呎21,941元。

原業主於2019年2月以約8000萬元一手買入，及後曾由發展商承做按揭，持貨不足5年，帳面蝕讓約2280萬元，若連使費料實蝕約2700萬元或34%。

星漣海特色戶5年帳蝕逾四成

另外，以往屢錄二手蝕讓的馬鞍山星漣海，再有業主勁蝕離場。中原地產資深區域營業董事徐可志表示，星漣海2A座頂層特色戶，實用1154方呎，4房連套房間隔，望海景，連630方呎天台，最初開價2198萬元放售，最新以1880萬元易手，實呎16,291元，累減約318萬元或約15%。原業主2018年7月約3150.6萬元一手買入，持貨逾5年，帳面蝕讓約1270.6萬元離場，單位期內蝕幅40.3%，惟由於發展商當時有提供部分現金回贈，故未能計算實際蝕幅。

名逸居兩房690萬沽 成交價6年新低

此外，荃灣本月暫錄得10多宗二手成交，其中名逸居3座高層C室，實用面積530方呎，兩房間隔，享開揚市景，以690萬元沽出，失守700萬元大關，成交價為屋苑近6年新低，實呎13,019元。原業主2016年4月585萬元買入，帳面獲利105萬元或18%。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣海天灣單號屋銀主盤，實用1,966方呎，4房1套連工人房間隔，附花園約1907方呎，以3000萬元易手，實呎15,259元，低市價15%。原業主2000年1075萬元購入，帳面升約1925萬元或1.8倍。

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