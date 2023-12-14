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寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標

【明報專訊】雅居樂（3383）陳氏家族近年在港投得多幅離島或新界地皮，並由新藝控股名義持有，其中坪洲寶翠灣1號早在今年9月就以共5800萬元連售兩幢洋房，實呎1.72萬元成區內新指標，同系大嶼山嵐玥則計劃於明年初以現樓形式推售。

大嶼山嵐玥明年初現樓推

新藝控股執行董事、雅居樂前副主席陳卓賢兒子陳思遠表示，除早前已錄成交的坪洲寶翠灣1號外，集團旗下還設有5個豪宅項目，包括同樣位於坪洲的悅晨灣、清水灣3號、大埔第241號項目、大嶼山嵐玥，以及大嶼山第738號項目，其中嵐玥擬明年初以現樓形式推出，大嶼山第738號項目則可望陸續展開銷售部署。

該公司旗下寶翠灣1號，2伙已完成交易，兩幢洋房實用面積同為1686方呎，成交價均為2900萬元，實呎1.72萬元。資料顯示，上述兩洋房由同一組買家購入，共作價5800萬元。項目提供40伙，全為特色戶，設有4種戶型，涵蓋2房至4房2套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1686方呎。陳思遠表示，坪洲多年來缺乏新住宅供應，豪宅更見罕有，寶翠灣1號原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

雲海別墅連沽兩伙 實呎高見2.4萬

新地（0016）馬鞍山雲海別墅昨連沽兩幢洋房，套現逾1.2億元，其中Camellia Avenue 9號洋房，實用3221方呎，4房3套間隔，連1223方呎花園，成交價7867萬元，實呎24,424元。

而Jasmine Avenue 2號別墅，實用2151方呎，3房3套間隔，連602方呎花園，成交金額4530萬元，實呎21,060元。項目自10月重啟銷售至今已累售共13幢洋房，套現超過8.08億元。

嘉里（0683）九龍半山緹外，繼早前推出頂層複式及相連大宅招標後，發展商昨再上載銷售安排，首推連花園特色戶於周日（17日）上午10時至中午12時招標兩小時。單位為2座地下A室，實用面積4431方呎，連2137方呎花園，4房4套間隔。據招標文件所見，發展商將為買家提供樓價4.25%印花稅津貼，另單位每月管理費36,851元，即每實呎約8.3元。

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