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石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成

【明報專訊】新地（0016）2018年旺市時推售、位於沙田石門新式工廈項目W LUXE，近日連錄撻訂及蝕讓，其中面積410方呎的低層N6室，2018年11月曾以505.6萬元售出，惟事隔5年，業主仍未完成交易，並於最近登記撻訂。另同面積低層S10室，面積同為410方呎，上月底以390萬元售出，呎價9512元。原業主2018年11月以494萬元一手購入，其後由新鴻基信貸及英皇財務借出貸款，持貨約5年，帳面蝕讓104萬元或21%離場。

教育機構月租5萬進駐ONE VISTA

另有新式工廈獲租客追捧，位於屯門新合里1至3號ONE VISTA，原由鄧成波兒子旗下陞域集團和佳源國際（2768）持有，2018年起拆售，而陞域集團亦於同年以26.2億元售出持有3個項目共70.1%權益予以佳源。ONE VISTA今季租務暢旺，共錄得13宗，中原（工商舖）副分區營業董事伍樂民表示，最新租務成交為2樓03室，面積3052方呎，獲提供學前訓練的教育機構以月租5萬元承租，呎租約16元。

伍氏稱，自政府提速發展北部都會區後，屯門區亦受惠，區內商業活動活躍，ONE VISTA提供單位面積選擇較多，配合到不同租戶如美容、教育、中醫及物理治療等行業的業務需求，因而帶動該廈租務交投上升，長遠租金走勢會穩步向上。

石鑑輝家族旺角舖租7萬 低高峰九成

此外，由石鑑輝家族持有旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地下E號舖，面積約380方呎，最新以7萬元承租，呎租約184元。據悉，商舖在零售旺市2013年，曾以月租63萬元租用，即現時租金從高位回落89%。資料顯示，友誠商業中心去年翻新，並在大廈外牆設巨型3D廣告牆。

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