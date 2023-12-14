moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場

【明報專訊】受惠於低息環境及需求強勁，本港共居住宅（Co Living）市場10年前曾雨後春筍般崛起，不少營運商加入競爭，但受制於過去3年新冠疫情打擊需求及過去1年高息環境持續，此行業已出現汰弱留強，Dash Living屬於在市場整固過程中愈做愈大的強者之一，集團去年伙拍國際房地產資產管理公司經營不少項目，至今管理共8個項目。Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭在專訪中表示，集團強項是管理及營運為物業增值，旗下共居住宅單位普遍月租1萬多至2萬多元，以月薪逾4萬元年輕專業人士為目標客戶，未來擬繼續在本港及其他城市物色投資機會。

Dash Living旗下位於上環荷里活道的共居住宅「Dash Living on Hollywood」上周舉辦開幕禮，創辦人及行政總裁李灝庭及合作伙伴保德信房地產（PGIM Real Estate）代表均有出席；保德信房地產是保德信金融集團（Prudential Financial, Inc.；美：PRU）旗下全球投資管理機構，截至今年6月底，資產管理規模為2100億美元。

Dash Living on Hollywood於去年11月以約8億元完成收購，由Dash Living及保德信房地產合資管理，這是國際物業投資公司Hines及本地物業投資公司概念資本在2021年8月，斥資9.8億元收購尖沙嘴寶勒巷21號的晋逸精品酒店、再引入Dash Living把該物業發展為共居住宅「Dash Living on Prat」，並於今年3月開幕後，Dash Living今年在本港開幕的第二個共居住宅項目，令項目總數已增至8個。

李灝庭在Dash Living on Hollywood開幕禮後接受專訪時表示，Dash Living在去年管理由知名房地產資產管理公司收購近5億美元總資產價值的租住單位，當中，主要是本港共居住宅項目，除了上述的Dash Living on Hollywood及Dash Living on Prat，尚有一些仍在推進中、未公開的項目。

能夠伙拍保德信房地產等國際房地產資產管理公司，拓展本港共居住宅市場，李灝庭及Dash Living當然有過人之處及競爭優勢。

李灝庭在17歲時已開始自己做生意，畢業後創辦過團購公司uBuyiBuy.com，開業半年、即2010年底已獲全球最大的團購網Groupon收購，賺得一筆可觀利潤，當時22歲的他已經以620萬元買入灣仔尚翹峰一個兩房單位，2014年更創立Dash Living，2016年成為榮登《福布斯》亞洲版30歲以下青年才俊榜（30 Under 30）的企業家。

月薪逾4萬年輕專業人士為目標租戶

談到Dash Living，李灝庭表示，「Dash」中譯是短跑，顧名思義，Dash Living目標租戶包括像他一樣向着事業目標奔跑的年輕專業人士，他們往往從事科技、金融等高增值行業或在公司任職中高層，月薪高達4萬元或以上，故有能力每月支付1萬多至2萬多元租用Dash Living共居住宅單位。資料顯示，Dash Living目前除了在本港經營8個共居住宅項目外，亦在新加坡、日本東京和澳洲悉尼經營此生意，現時總共有24個項目及超過2000間客房。

尖沙嘴項目呎租100元 包多項增值服務

Dash Living on Prat今年3月正式開幕，房間建築面積由215至377方呎，當時月租由2.15萬元起，即呎租達100元，不少人認為偏高。李灝庭強調，Dash Living on Prat以至Dash Living其他共居住宅項目租戶，不止是向Dash Living租一間房，而可以同時使用本港、新加坡、東京及悉尼等24個共居住宅項目的資源，包括當中的公共空間，租戶舉辦的活動亦可免費參加。

李灝庭表示：「如果你只是看呎租100元，當然是偏高，但此租金其實包括很多增值服務。」

平均租金較1年前回升 仍低疫前逾一成

上周舉辦開幕禮的Dash Living on Hollywood，李灝庭表示，此項目提供148間套房，已投入運作兩個多月，現時入住率逾九成，長、短租客各佔一半，短租每日房價約1000元，長租每月房價1.5萬元起。

李灝庭表示，Dash Living旗下共居住宅項目，短租較長租的平均日租高，集團亦會因應市况調整長短租的比例。他解釋，在一年之前，由於本港仍然受累於新冠疫情封關，訪港旅客大減，故此對短租需求不大，Dash Living把大部分單位以長租方式出租；隨着目前疫情受控、經濟復常，不論短租及長租需求均回升，因此平均租金較一年前已回升不少，但仍較2020年首季疫情爆發前低逾一成，未來仍有很大的改善空間。

看好業務前景 股東增加投資

雖然Dash Living已與不少國際房地產資產管理公司合作拓展本港、新加坡、東京和悉尼共居住宅項目，強強聯手已有一定優勢，但李灝庭稱，與一年多前相比，目前本港、新加坡及澳洲息口已明顯上升，而高息環境屬不利房地產投資。他表示，Dash Living的應對之道，便是專注營運，令管理的共居住宅項目可增加現金流，當中，包括重新設計物業增加收入及善用科技降低成本，在此前提下，他相信Dash Living未來在本港及其他共居住宅市場繼續有收購資產壯大的擴展機會，而他及其他股東過去逾一年已增加投資數以百萬美元計。

明報記者葉創成

[名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款