伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合

Ryogoku區河邊小鎮經常舉辦著名運動比賽，是眾多相撲訓練馬廄所在地。該區還擁有著名的淺草寺、東京晴空塔和各種世界級餐廳、傳統工藝作坊和文化博物館，步行即可到達東京的火車網路，方便前往主要商業區和國際機場。

此次收購是合資企業首項種子資產，該收購資產以前是一個具有傳統日本租約的住宅資產，將被重新定位為混合用途、長期和短期住宿，配備設施齊全的公寓和高品質的共享設施，包括 Dash Living標誌技術支援的全球共享設施、活動和客戶服務。

日本低息持續 利房地產投資

與Dash Living位於本港的Dash Living on Hollywood及Dash Living on Prat由酒店改為共居住宅不同，Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭表示，上述東京項目是由住宅申請短租牌照經營共居住宅，他表示：「資產種類不同，營運模式一樣，發展共居住宅。」他續說，與全球其他主要市場息口高企不同，目前日本息口仍低至接近零水平，利好房地產市場，亦是Dash Living在當地投資另一原因。

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