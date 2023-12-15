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信置財團19億奪市建局九龍城項目 樓面價4694元 黃永光：為集團土儲添佳地

【明報專訊】樓市氣氛持續疲弱、加上高息環境未變，近期發展商投地意欲偏低，更接連有地皮流標收場，惟信置（0083）卻在淡市中突圍而出積極投地，最新以19.34億元作價，與招商局置地（0978）、鷹君（0041）合組財團，中標市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，每方呎樓面價約4694元，較市場估值下限5740元低約18%。連同此中標項目，信置過去1年多已斥資近100億元，投得東九龍3個發展項目，可建總樓面168.53萬方呎，打造系內東九龍新版圖。

明報記者 甘潔瑩

上述市建局盛德街/馬頭涌道前公務員建屋合作樓宇試點項目，11月截標時共收6份標書，最終由信置牽頭財團奪標，每方呎樓面價約4694元。

相較去年10月，信置投得市建局土瓜灣榮光街項目、每方呎樓面價8571元低45%。

1年斥近百億 投得東九3項目

信置副主席黃永光表示，集團非常高興與伙伴招商局置地、鷹君合作投得優質用地，顯示集團對香港、國家發展前景充滿信心。

黃永光又認為，項目位置優越，亦屬九龍優質中小學校網，而區內發展成熟，鄰近港鐵宋王臺站、土瓜灣站，為集團土地儲備增添一幅上佳地皮，將發展成優質、舒泰適意的住宅。

招商局置地回應，項目鄰近啓德新發展區，待物業落成後，相關配套設施，將與區內大型基建發揮協同效應。

樓面價較去年榮光街項目低逾四成

美聯測量師行董事林子彬表示，項目入標反應不俗，惟未來東南九龍不乏一手新供應，加上息口仍高企，令發展成本及風險增加，故發展商出價審慎，批出地價遠低於市場預期。不過，他認為是次屬公務員合作社試點項目，即使地價比市場預期低，但仍成功批出發展，有助日後釋出更多同類項目作重建。

總樓面逾41萬呎 料提供640伙

資料顯示，上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙；項目11月截標共收6份標書，大部分屬港資發展商，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐、嘉華（0173）

按發展合約，中標者需在項目內預留3個低層住宅單位，予市建局推行原址「樓換樓」計劃。據悉，今次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，局方將劃一收取40%分紅。綜合市場估計，項目截標前的估值約23.8億至31.1億元，每方呎樓面價約5740至7500元。

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