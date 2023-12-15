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必嘉坊系列累售459伙 吸金28億

【明報專訊】踏入年底，恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE系列，繼續進行推廣；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊系列去年中開售至今累積售出459伙、吸金約28億元，平均成交實呎2.16萬元，其中1期必嘉坊‧曦匯預料明年首季可收樓。

對美國聯儲局預告明年有機會減息，林達民表示，隨高息因素將消失，買家入市信心會增強，集團明年上半年將推出大埔美新里、長沙灣巴域街兩個新盤。

揚海高層4房 呎價高逾4.75萬

另一方面，一手豪宅餘貨持續錄成交。嘉里（0683）牽頭、已屆現樓的黃竹坑港島南岸2期揚海，早前變相減價後銷情加快，上月至今共售26伙、套現逾7.45億元，新近售出包括第1A座27樓A室、實用面積1299方呎4房戶，成交價6174.1萬元、實呎4.75萬元；另第2A座20樓F室、實用面積604方呎兩房戶，成交價1678.22萬元、實呎2.77萬元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗認為，市場預期香港將跟隨美國減息，在利好因素刺激下，相信項目會繼續錄成交。

鷹君（0041）發展、已屆現樓的大埔白石角朗濤，亦透過招標連沽兩伙、吸金逾8425萬元，代理消息指買家屬同一組客人，售出單位均為4房雙套海景特色戶，其中第7A座16樓A室，實用面積1750方呎連1486方呎天台等，連車位成交價4370.7萬元、實呎2.49萬元。

YOHO WEST第三輪收票超額36倍

至於市場焦點大盤、新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST，明日第三輪銷售推出的280伙，於昨日截止認購登記，發展商指經核數共接獲10,262張入票，超額近36倍。

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