大嶼山地收一標書 信置獨資力撐 新地雷霆明言地皮遠難請工人 建築費貴棄入標

明報記者 甘潔瑩

同樣過去積極吸納「麵粉」的會德豐地產亦沒有參戰，會德豐地產主席梁志堅指出，集團不熟悉區內發展，認為發展商對投地各有所好，該地皮或較適合具區內發展經驗的財團。他續指出，若經濟環境不佳，樓市表現亦不理想，個人對後市發展仍樂觀，預計明年3至4月會逐步轉好。

梁志堅：較適合具區內發展經驗財團

今年最後一幅截標的地皮，位於大嶼山長沙，鄰近太古地產（1972）樓齡約8年的WHITESANDS，和香港基督教女青年會梁紹榮度假村，地皮面積約20.45萬方呎，最高可建樓面約8.18萬方呎。翻查資料，信置是區內具發展經驗的發展商之一，早在2007年10月以4.82億元、每方呎樓面地價6749元，透過拍賣投得長富街一幅地皮，現發展為洋房項目BOTANICA BAY，共16幢洋房；另在2018年12月以逾2億元中標嶼南道住宅地，每方呎樓面地價17,604元，較當時市場估值高約85%，而項目提供一間獨立大屋。

測量師料成今年第7幅流標地

值得留意，政府近年接連亦有推出大嶼山長沙和嶼南道地皮，較矚目的是雅居樂（3383）陳氏家族2019年2月以11.3億元、每呎樓面地價1.27萬元中標嶼南道地皮，該地皮可建樓面約8.87萬方呎，屬近年規模較大的住宅地，與昨日截標的地皮發展規模相若，但兩項目發展有別，陳氏家族項目將建25幢洋房，平均面積逾3000方呎。至於昨日截標地皮則以低密度住宅為主，預計可提供110伙，平均面積約740方呎。

綜合市場資訊，上述地皮估值約2.23億至3.1億元，每方呎樓面地價約2720至3800元。美聯測量師行董事林子彬表示，昨日截標的地皮位置較偏遠，屬「冷門」地皮，該局僅接獲一份標書，入標反應遜色，存流標風險。若計算今年港鐵（0066）及市建局推出的項目，共12個項目，暫只售出5個項目，預計昨日截標地皮，或成為今年第7幅流標地。