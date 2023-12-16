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豐資源西貢南邊圍申建17幢洋房

【明報專訊】財團積極將綠化地帶土地，改作住宅發展。由南豐集團榮譽董事長陳慧慧或有關人士旗下的豐資源，就持有的西貢南邊圍項目，向城規會申建17幢洋房，總樓面約4.32萬方呎。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於西貢南邊圍丈量約份第244約多個地段及毗連政府土地，坐落於西貢公路旁，地皮面積約7.1萬方呎，當中約5608方呎為政府用地，而私人地皮部分，申請人持有約76.8%業權，擬將地皮轉作住宅（丙類）1用途，計劃以地積比率0.75倍作發展，擬建17幢3層洋房，以及1幢1層高會所，總樓面約4.32萬方呎。

申請人指出，申請地點現屬空置土地，範圍內的樹木價值偏低，難以體現綠化地帶的規劃意向，而地皮西面一幅住宅（丙類）1的土地，今年初獲准興建51幢洋房，並已展開地盤平整工程。

申請人更表示，項目可分期發展，第一期興建13幢洋房，其他私人地段的地皮則作餘下階段發展。

偉業街兩工廈申改劃數據中心

另市場對數據中心需求殷切，再有工廈業主透過活化工廈申請改劃作數據中心。城規會文件顯示，上述申請地盤位於觀塘偉業街201及203號，地盤面積約2萬方呎，現為同得仕大廈及兆富工廠大廈，申請人擬以14.4倍地積比率發展，重建1座樓高26層、設有數據中心及餐廳和零售設施的商廈（包括兩層商業及數據中心避火層，而不包括4層地庫停車場），據申請人遞交的圖則，擬建商廈低層及高層屬零售、餐飲或服務行業用途，中層為數據中心，總樓面約29萬方呎。

另外，申請人同時擬議建築物高度限制由主水平基準以上100米，略為放寬至120米，以容納額外樓面面積。申請人續稱，擬議發展符合「其他指定用途」註明「商貿」地帶的規劃意向，以及能配合觀塘商貿區轉型。

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