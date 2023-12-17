YOHO WEST周三新一輪推售291伙

包括過去推出單位 部分已加價

YOHO WEST昨晚加推第6號價單，共159伙，定價由386.55萬至964.26萬元，維持最高折扣13.5%，折實後售價由334.36萬至834.08萬元，折實平均實呎12,599元，屬原價加推。發展商同步上載銷售安排，計劃在本周三推售291伙，當中包括過去推出的單位，部分已加價，買家可今日起入票認購，明天（18日）晚上8時截止認購。

麗城花園3房585萬沽 帳賺331萬

有大型新盤開售，二手受壓，個別看淡後市的業主，更減價賣樓。荃灣麗城花園一個3房套單位，近日以585萬元易手，屬今年同類新低價。中原地產副分區營業經理張子榮表示，有關單位為麗城花園2期7座中層H室，實用面積668方呎，屬3房連套房間隔，原業主上月以630萬元放售，惟不看好後市，在過去兩周內接連減價，累積減價45萬元或7%，以585萬元售出，成交價屬今年同類位新低，實呎8757元。

張氏續稱，買家為上車客，計劃購入物業作結婚後居所，原計劃購入3房戶，有見上述單位原業主願意減價，決定改變主意，購入3房戶自用。原業主1995年以253.8萬元購入單位，持貨28年，轉手帳面獲利331.2萬元，物業升值約1.3倍。

德福花園兩房售535萬 呎價跌穿1萬

另再有私樓屋苑成交呎價跌穿1萬元。市場消息稱，九龍灣德福花園B座中低層3室，實用面積538方呎，兩房間隔，原業主在上月起放售，當時叫價650萬元，放售期間多次調低叫價，至近日減至535萬元成交，較最初叫價低115萬元或18%，實呎跌穿1萬元，低見9944元。原業主2012年11月以488萬元購入，持貨11年，轉手帳面獲利47萬元或約9.6%。

元朗采葉庭亦錄新低價成交，市場消息稱，該單位為2座中層B單位，實用面積509方呎，兩房間隔，成交價490萬元，屬同類單位近年新低價，實呎亦跌穿1萬元水平，低見9627元。原業主2001年以180萬元購入，持貨22年，轉手帳面獲利約310萬元或逾1.7倍。

[香港地產]