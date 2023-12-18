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減辣後二手續蝕讓 籲政府全面撤辣

【明報專訊】除了蘭桂坊集團始創人的身分，盛智文亦是地產發展商，物業分佈於內地、香港及泰國，亦持有商業及住宅物業。對於政府減辣快將兩個月，樓市仍未見起色，二手樓價不斷受壓，大型指標屋苑蝕讓個案持續出現，盛智文回應稱，政府應全面撤辣，還原至2010年無辣招前的情况。

倡政府採組裝合成法建屋

盛智文解釋，2010年正值是低息年代，港人及非本地客亦不受辣招所限，可自由買賣物業，樓市交投活躍，形成財富效應。比對現時，多種辣招掣肘下，令準買家卻步；若全面撤辣後，相信可加快單位流轉，更多市民可上車或換樓。

被問及外界認為，全面撤辣後樓價會迅即被炒上，盛智文亦指撤辣後樓價將有一定程度的反彈，成交量亦會上升，但全面撤辣旨在協助因成本高而放棄入市的市民，如果未來樓市飈升，政府可重推辣招以遏抑樓價，是一項具彈性的政策。

另一燃眉之急在於供應不足，從改劃土地、建屋推售樓花，動輒用上10年時間，非常漫長，盛智文建議，政府可透過「組裝合成」建築法，更可配合AI技術，縮短興建時間，務求加快房屋的供應，讓市民安居樂業。

蘭桂坊集團在港首個住宅發展、位於西貢蠔涌洋房項目，將維持在2025年推售，並計劃引入泰國豪宅發展元素在其中。他在行業中有重大的貢獻，早前他在2023年PropertyGuru亞洲不動產大獎中獲頒發Best ICON Award，表揚他在行業中的卓越成就。

[香港地產]

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