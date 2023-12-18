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聖誕前 本月一手破千宗成交

【明報專訊】雖然已經臨近年底，但在新地（0016）積極推售與港鐵（0066）合作天水圍天榮站YOHO WEST情况下，聖誕長假前本月至昨天一手成交已破千宗，創近4個月新高，若連同周三YOHO WEST新一輪推售，料全月一手成交量勢創今年3月後、即約9個月新高。

全月勢創9個月新高

綜合一手銷售網及市場消息，本月至17日，全港一手成交宗數錄約1060宗，已較上月全月約564宗多出88%，有關數字已連升3個月，為今年8月錄得約1200宗後的4個月新高。不過，當中主要成交，均來自YOHO WEST。新地副董事總經理雷霆表示，YOHO WEST上周六第三輪銷售所推出的280伙，售出接近九成，項目短短15天銷售接近900伙，套現超過45億元。

他又指出，由於項目向隅客眾多，該盤周六已上載價單第6號共159伙，以及將安排周三下午推售291伙。雷霆表示，樓市向好勢頭持續，美國聯儲局已經3次停止加息，明年利息見頂回落的機會高唱入雲，加上租金持續上升，轉租為買的誘因愈來愈大，明年樓市向好的勢頭愈來愈明顯。

YOHO WEST 15日沽近900伙

新地代理總經理胡致遠表示，YOHO WEST上周六加推159伙，折實均呎12,599元，第四輪銷售除包括上述159伙外，還涵蓋第1號至第5號價單未推出單位，部分單位加價約1至3%，不單盡推所有價單單位，亦是年度壓軸推售，涵蓋開放式間隔至3房1套連工作間間隔，折實價介乎約331萬至834萬元，折實實呎10,844至16,329元。他又稱項目保留部分質素較高、面向天水圍公園正南單位，於農曆新年後再決定銷售部署。

另中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，火炭星凱‧堤岸連錄專才入市，2座10樓F室，實用面積774方呎，3房1套連工作間設計，以1440.6萬元售，實呎18,612元。據悉買家為內地專才，預計受惠「先免後徵」政策，購入單位自住，較政府減辣前料慳約378萬元辣稅。中海外（0688）啟德跑道區維港1號，昨以1479.6萬元售出2B座25樓A單位，實用656方呎，3房1套間隔，實呎22,555元。

[香港地產]

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