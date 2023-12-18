美不加息 十大屋苑周末9成交兩月最旺

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，即使臨近年底，逐漸受傳統節日及外遊因素影響，但亦不乏買家偷步入市筍盤。布預期美息見頂回落，對明年樓市將起支持作用，樓價有望止跌回升，預期本港樓價明年有望上升約5%。

美孚佔6宗 移民盤兩年半蝕35%

不過，成交中不乏大幅蝕讓，美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城綠楊閣高層D室，實用922方呎，3房間隔，以1480萬元成交，實呎16,052元，原業主2019年3月以約1868萬元購入，帳面蝕讓約388萬元，若連使費料實蝕近500萬元或26%。本月至今上半月太古城暫錄8宗成交，與上月同期9宗相若，平均實呎約14,868元，按月輕微下跌。

此外，香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨六期恆柏道2號中低層C室，實用716方呎，3房1套間隔，屬移民盤，以700萬元售出，實呎9777元。原業主2021年7月998萬元購入，持貨約兩年半，帳面蝕讓298萬元，連使費料實蝕約350萬元或35%。

另中原地產分區營業經理吳嘉權表示，火炭銀禧花園3座中層C室，實用510方呎，兩房間隔，以565萬元沽出，實呎約11,078元。買家為內地專才，業主2019年740萬元買入，帳面蝕約175萬元，若連使費計料實蝕約220萬元或近三成。

[香港地產]