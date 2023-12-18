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天賦海灣銀主盤呎價險守萬元

【明報專訊】聖誕長假前，二手樓市頻錄蝕讓成交，大埔白石角天賦海灣連月來成交疏落，11月份成交呎價更跌穿1萬元大關，為屋苑最少兩年來最低呎價；踏入12月，屋苑再錄銀主盤貶值成交，成交價比12年前一手價還要低18%，代理料屋苑短期內成交量將持續低位橫行。

代理：短期交投估計仍疏落

中原分行經理曾嘉匯表示，天賦海灣1期6座高層C室，實用1098方呎4房1套間隔，享內園池景，近月淪為銀主盤後，原以1150萬元放盤，近日獲買家議價後，以1128萬元易手，即略減22萬元或2%，實呎10,273元。

上述單位原由一位馬主持有，2011年以1380.1萬元一手購入，其後曾多次將單位加按套現，現成交價較12年前購入價還要低252.1萬元或18%。曾續指出，天賦海灣普遍業主持貨力強，少有大幅減價放盤，預料屋苑短期內交投仍較疏落。

何文田山畔3房業主損手逾四成

其他屋苑方面。市場消息指出，紅磡何文田山畔2座高層B室，實用1018方呎3房1套間隔、連約111方呎平台，原以3700萬元連雙車位放盤，議價後累減1050萬元或28%，以2650萬元連雙車位易手，實呎26,031元。

據悉，上述原業主具內地背景，2018年4387.2萬元連雙車位一手購入，帳面蝕1737.2萬元或約40%，金額、蝕幅料均為屋苑最大蝕讓個案，連使費計料實蝕約1950萬元或44%。

寶馬山花園3房價位重回97年

中原首席分區營業董事林志達表示，北角半山寶馬山花園第11座中高層A室，實用843方呎3房1套房間隔，可望遊輪碼頭海景，新近透過拍賣以1338萬元售出，實呎15,872元，做價與屋苑同類單位1997年樓價高峰期相若；單位原業主於2014年以1600萬元買入上址，後淪為銀主盤，9年帳面貶值262萬元或約16%。

中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城首都，新錄第1座中層左翼B室易手，實用681方呎3房1套間隔、享內園景，以730萬元易手、實呎10,720元。

原業主2018年9月以800萬元購入，帳面蝕70萬元或貶值約9%，連使費料有機會實蝕115萬元或14%。

明報記者 歐陽慧恩

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