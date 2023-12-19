蔚藍東岸連錄4宗撻大訂 料殺訂436萬

皓畋3房撻大訂 料沒收429萬

嘉里（0683）旗下何文田皓畋亦新錄撻大訂，為第10座8樓A室，實用943方呎3房戶，原於2020年初以3300萬元售出，實呎逾3.49萬元，買家當時採1138日成交期，現撻大訂料遭沒收13%訂金約429萬元。

不過，本月一手成交已稍回暖，整體新盤成交累錄約1070宗，其中信置（0083）系樓盤，包括西南九龍長沙灣維港滙系列、將軍澳日出康城凱柏峰III、旺角ONE SOHO，昨共沽5伙、吸金逾9691萬元；其中維港滙II第1座3樓A室，實用1536方呎4房戶，成交價4860萬元、實呎3.16萬元。

OMA by the Sea新增兩伙減價

早前增優惠變相減價的新盤亦持續錄得成交；中海外（0688）啟德跑道區維港1號，本月至今累售約15伙，吸金約1.7億元，新售出的第2B座26樓G室，實用536方呎兩房戶，成交價1096.2萬元，實呎2.04萬元。

另永泰（0369）早前減價的屯門青山公路OMA by the Sea，新增兩伙減價，為1座11樓、15樓A1室，均為實用828方呎「大兩房」戶，價單定價分別減4%和3.4%，分別減至1284.7萬元和1336萬元，皆可使用優秀人才現金付款18%折扣，連同其他折扣合共20%，相較原先最高11.5%折扣，實際減幅約12%至12.5%。扣除全部折扣後，兩伙最新折實價為1027.76萬元（實呎1.24萬元）及1068.8萬元（實呎1.29萬元）。