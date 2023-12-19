moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太古城海景3房980萬沽 9年實蝕6%

【明報專訊】年末樓市淡靜，不少二手買賣或租賃成交均低於市價或蝕讓交易。十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，有業主持貨約9年需蝕使費離場。

中原地產高級分行經理黃凱達表示，美國聯儲局宣布不加息，買家入市氣氛增，但成交仍以減價盤為主，太古城本月暫錄9宗成交，其中位於高山台天山閣高層B室，實用面積689方呎，3房間隔，望東九海景，以980萬元成交，實呎14,224元。據了解，原業主2014年10月以980萬元買入上述單位，持貨約9年，帳面雖然平手離場，但連使費計卻料實蝕逾60萬元或6%。

新界方面，沙田欣廷軒亦錄蝕讓成交。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，欣廷軒2座中層A室，兩房間隔，實用面積393方呎，以670萬元成交，實呎約17,048元，屬市價水平。

欣廷軒兩房670萬沽 4年半蝕4%

上述單位原業主2019年5月665萬元購入上述單位，持貨逾4年半，帳面雖獲利約5萬元，但連使費計卻料實蝕逾27.3萬元或4%。

將中兩房550萬沽 低市價一成

另外，將軍澳中心錄低於市價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座低層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，望彩明苑，以550萬元易手，實呎13,546元，低於市價約一成。原業主2012年9月378萬元購入，帳面獲利約172萬元或46%。

一號銀海3房4.5萬租出 呎租44元

租務方面，鄰近港鐵奧運站的一號銀海亦錄大額租賃成交。香港置業首席聯席董事文愛玲表示，一號銀海2座高層B室，實用面積約1019方呎，3房1套加工人套房間隔，向正南享維港海景。業主以約4.8萬元放租，約1個月後獲同區客接洽，議價後減價3000元或約6.25%，以4.5萬元承租，實用呎租約44.2元，屬市價水平。資料顯示，業主2009年12月約1580萬元購入，持貨約14年，租金回報約3.4厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款