揚海4房雙套 8.8萬租出

美聯區域經理黃盛暉表示，港島南岸2期揚海1B座高層A室，實用1420方呎，4房雙套連儲物房間隔，近日獲本地家庭客以8.8萬元承租，實用呎租62元，為屋苑本月暫錄最高呎租成交。資料顯示，單位業主具內地背景，2021年6957.6萬元一手購入，租金回報約1.5厘。

藍天海岸特色戶租4.3萬 呎租33元

中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月至今錄約60宗租賃成交，藍天海岸2座頂層連天台戶，實用1304方呎，3房1套間隔，連959方呎天台，設有內置樓梯，享海景，原叫租4.7萬元，議價後減4000元或9%，以4.3萬元租出，實用呎租33元。業主2010年3月以1350萬元買入，租金回報約3.8厘。

中原分行經理施蒂文表示，啟德區本月至今暫錄約68宗租賃成交，較上月同期62宗增加10%。區內屋苑尚．珒溋佔3宗，其中第2座低層A室，實用752方呎3房連套房間隔，向啟德河望內園景，以3.3萬元租出，實呎租金44元。業主2021年約1981萬元一手購入，租金回報約2厘。

盈翠半島本月暫6宗租賃

中原分行經理唐偉峯表示，青衣盈翠半島本月暫錄約6宗租賃，逼近上月全月的9宗。其中，11座中層A室，實用666方呎，3房1套間隔，附部分家俬，月租叫價2.3萬元，放盤1日微減500元後，以2.25萬元租出，實用呎租33.8元。單位業主2008年以395萬元買入上址，租金回報約6.8厘。