moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%

【明報專訊】本月新盤成交累錄約1080宗之際，由路勁（1098）和港鐵（0066）合作、目前已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，原由「大劉」劉鑾雄前紅顏知己呂麗君（現名呂姵霖），於2021年中以3501.3萬元購入的第1B座40樓A室3房戶，雖然於上周四（14日）撻大訂，但據晉環成交紀錄冊顯示，單位已重新以2820萬元、實呎3.06萬元再售出，買家採180日現金付款法，即單位不足一周內再賣出，並較呂氏兩年半前購入價低近兩成。

上述晉環單位實用919方呎、3房1套間隔；呂麗君2021年5月以3501.3萬元一手購入，實呎逾3.8萬元，但於本月14日終止交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約350萬元，屬她首宗晉環撻訂個案。資料顯示，呂麗君當時以約1.4億元連購4伙第1B座高層A室3房戶，並付約2100萬元辣稅。至於單位是次新成交價，比呂氏兩年半前購入價，賣平逾681萬元或19%，估計與付款方法不同有關。「大劉」上月曾公開表示，「有人」購買晉環單位時，竟然「一次過付一成首期加15%釐印稅，行徑愚蠢」。

林海山城3房1626萬售出

聖誕節假期前，新界豪宅仍具承接力。新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，最新透過招標售出Camellia Avenue 6號屋，實用2676方呎3房雙套間隔，連729方呎花園，成交價5296.7萬元，實呎1.97萬元。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、同屬現樓的大埔露輝路林海山城，新售出第1座3樓D室、實用1187方呎3房間隔，成交價1626.19萬元，實呎1.37萬元，買家成交期90日。

MONACO MARINE兩房1065萬沽

市區方面，會德豐地產啟德MONACO MARINE，自上月初推出1088日特長成交期付款計劃後，已錄得28宗成交，最新售出第1B座19樓F室，屬兩房開放式廚房設計，實用435方呎，成交價1065.7萬元，實呎2.44萬元。

薈鳴開放式戶200呎起

踏入年底，仍然有全新樓盤展開推廣。宏安地產（1243）旗下樓花期長約16個月的黃大仙薈鳴，部署稍後登場。宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴屬商住項目，基座設商舖及會所，提供230伙，住宅樓層由2樓至28樓，當中2樓、28樓為特色戶。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟補充，薈鳴標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，標準戶實用約200至375方呎，樓層高度3.15米，其中126伙、即55%屬1房戶型。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款