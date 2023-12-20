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恒地3.55億底價 統一自由道4號業權

【明報專訊】市區舊樓具重建價值，恒地（0012）昨日再透過強拍統一舊樓業權，物業位於何文田自由道4號，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價3.55億元投得項目，以可建樓面約3.99萬方呎計，每方呎樓面地價約8897元。

可建樓面約4萬呎

黃浩明表示，地盤面積不大，可建樓面約4萬方呎，日後會發展單幢式項目，定位為上車盤，提供中小型單位為主。對於強拍門檻修訂即將刊憲，黃浩明表示，措施對舊區重建有幫助，但仍須視乎最新公布的條例細節為準。

資料顯示，上述項目佔地4882方呎，鄰近萬科VAU Residence及協成行芳菲，現為一幢落成於1958年、樓齡65年的10層高商住物業，設有一部升降機及兩條公共樓梯，地庫及閣樓可作非住宅用途，而地下及上層單位可作住宅用途。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國預計，今年樓市淡靜，加上重建年期限制，發展商投資風險相對高，拖累全年強拍申請宗數，預計今年最終僅5至6宗強拍申請。

干德道舊樓2.5億放售

買家1.55億洽購

另由永光地產及寶輝國際持有的西半山干德道60號全幢舊樓，以及干德道60B號2樓及車庫，早前在市場放售，意向價約2.5億元。美聯旺舖營業董事陸澤森表示，該批物業獲買家以約1.55億元洽購至尾聲，將進入公司股份轉讓盡職審查。

資料顯示，上述物業樓面共6977方呎，佔干德道60至60C號地盤逾29%，而同一地盤由恒地或相關人士持有約五成業權，合共已約八成業權。

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