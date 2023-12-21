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大嶼山長沙地價4年挫八成 信置逾2億中標每呎2492元 7年半全港最低

【明報專訊】上周五只接獲一份標書的大嶼山長沙東涌道住宅地，由3個月來三度中標地皮的信置（0083）以逾2億元投得，可建樓面約8.2萬方呎，每方呎樓面地價約2492元，中標價不但為市場預期下限，亦遠較毗鄰由雅居樂（3383）陳氏家族2019年2月以11.3億元、每呎樓面地價1.27萬元中標的長沙地為低，反映4年來區內地價跌約八成（見表）。值得留意，是次亦是自2016年5月佳明集團（1271）以9.38億元、每呎樓面地價1980元中標青衣細山路地皮後，見約7年半來每呎樓面地價新低。

明報記者 甘潔瑩

昨日開標的大嶼山長沙地，是今年最後一幅截標的地皮，也是今年政府、一鐵一局推出的第四幅大嶼山地，不過早前推出3幅地皮均流標收場。信置中標的地皮位於長沙，鄰近太古地產（1972）樓齡約8年的WHITESANDS，以及香港基督教女青年會梁紹榮度假村，地皮面積約20.45萬方呎，最高可建樓面約8.18萬方呎。

信置副主席黃永光表示，集團非常高興投得這幅低密度臨海住宅用地，顯示集團對香港前景及國家發展充滿信心，全力支持大嶼山全面及策略性發展計劃。他續稱，地皮將建低密度海景度假式住宅項目。翻查資料，這是信置3個月來三度中標，包括上周信置伙鷹君（0041）、招商局置地（0978）以19.34億元中標市建局九龍城盛德街/馬頭涌道前公務員建屋合作樓宇試點項目，每呎樓面地價約4694元。

6年前長沙地每呎地價曾高見近2萬

翻查資料，近年政府持續推售大嶼山長沙的地皮，太古地產（1972）2011年12月以1.768億及1.8億元投得兩幅嶼南道地皮，每方呎樓面地價5541及5537元，及後發展為WHITESANDS，項目在2015年9月推售，洋房實呎最高逾2萬元售出，而同由信置發展的同區BOTANICA BAY，其示範屋以逾2.09億元、實呎約3.76萬元售出，創離島物業最高紀錄。及後吸引發展商或財團競投長沙一帶地皮，其中雅居樂陳氏家族成員陳思銘，2017年8月以2.1億元、每方呎樓面地價19,667元投得區內一幅可建樓面約1.06萬方呎住宅地，興建兩間洋房，已命名為「嵐玥」，是一眾長沙住宅地中，每呎樓面地價最高的一幅。換言之，長沙地價更從6年前最高峰大瀉87%。

測量師指批地反映政府隨行就市

值得留意，昨日批出的住宅地，除位置偏遠外，賣地章程亦顯示，中標者需興建公用設施，如負責地盤外東涌道一帶範圍未來公共道路的鋪設工作，並及後交還於政府；另現時地皮附近範圍並沒有政府污水渠，中標者亦須自費興建污水處理及排放設施，並負責日後的管理及維修。美聯測量師行董事林子彬表示，是次售出的長沙地位置較為偏遠，在發展及利息成本高企下，入標反應及出價亦較保守；而今次地皮中標價，亦反映政府隨行就市，避免再次出現流標的局面。

[香港地產]

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