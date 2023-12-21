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今年售出5官地逾134億 主動賣地後13年來最少

【明報專訊】過去數年美國聯儲局接連加息，加上環球經濟不景氣，對本港樓市構成影響，交投偏向淡靜，發展商建屋成本亦增加，投地意欲亦降低，間接影響賣地收入。翻查資料，政府今年先後推出8幅官地，包括7幅住宅用地及1幅商業地，售出4幅住宅地及1幅商業地，賣地收益共134.416億元，較去年全年賣地收益逾287.25億元，按年跌逾53%，再度成為2010年主動賣地後最少的一年。

另外，發展商補地價意欲亦不高，據本報統計，今年首11月暫錄196億元補地價金額，較去年全年414.8億元低逾五成，業界估計本月補地價個案未必能追上去年水平，料將是2020年全年約127億元補地價後近3年新低。

金額按年大跌逾一半

除政府土地外，一向備受發展商歡迎的港鐵（0066）和市建局項目，今年分別推出各兩個項目，因大部分屬新發展區，慘遭「滑鐵盧」，其中港鐵推出兩個大型項目大嶼山小蠔灣第1期及東涌東站第1期均流標收場，東涌東站第1期更是逾10年來港鐵「零入標」項目。

市建局則在今年初推出觀塘觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，只收到新地（0016）一份標書，最終亦流標收場。該局早前推出九龍城盛德街/馬頭涌道項目，上周由信置（0083）合組財團以19.34億元中標，以可建樓面逾41.4萬方呎計，每呎樓面地價約4694元，低於市場估值下限5700元，亦是該局今年內唯一售出的項目。

[香港地產]

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