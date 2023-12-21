今年售出5官地逾134億 主動賣地後13年來最少

【明報專訊】過去數年美國聯儲局接連加息，加上環球經濟不景氣，對本港樓市構成影響，交投偏向淡靜，發展商建屋成本亦增加，投地意欲亦降低，間接影響賣地收入。翻查資料，政府今年先後推出8幅官地，包括7幅住宅用地及1幅商業地，售出4幅住宅地及1幅商業地，賣地收益共134.416億元，較去年全年賣地收益逾287.25億元，按年跌逾53%，再度成為2010年主動賣地後最少的一年。