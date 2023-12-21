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YOHO WEST昨沽逾160伙 4輪累售逾千伙

【明報專訊】聖誕節臨近，市場焦點新盤、新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST，銷售步伐未有放慢，昨日進行第四輪銷售推出291伙，市場消息稱，A組大手客時段售約42伙，連同B組散戶，估計全日售逾160伙，佔可賣單位約五成半，而項目經過4輪銷售後累沽逾1020伙，佔今期單位總數1393伙近75%，套現約55億元。

YOHO WEST是次第四輪銷售接獲5916票、超額19倍；而開售的291伙涉及開放式至3房戶，實用介乎265至651方呎，折實價331萬元起。受YOHO WEST熱銷帶動，本月至今整體一手成交增加至約1250宗，比上月全月錄約560宗增加1.2倍，是繼3月錄約2130宗一手成交後，9個月的按月新高。

本月一手1250宗成交 9個月新高

啟德新盤亦不乏承接，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的跑道區澐璟，本月錄得首宗一手成交，售出第6座10樓B室，實用784方呎3房1套間隔，望維港海景，以2398.27萬元沽出、實呎3.05萬元，買家成交期360日。

會德豐旗下MONACO MARINE，推出1088日特長付款法後，持續錄得成交，新售出一伙低座標準戶，為低座C座5樓F室，實用446方呎兩房開放式廚房設計，成交價1131.6萬元、實呎2.53萬元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團今年至今累售1029伙（連合作項目）、套現總額約160億元。中海外（0688） 跑道區維港1號，亦新售出第2B座26樓C室，實用459方呎兩房開放式廚房設計，成交價975.4萬元、實呎2.12萬元。

會德豐今年累沽逾千伙套160億

路勁基建（1098）牽頭的黃竹坑港島南岸晉環，最新以654萬元售出第2B座20樓D室，實用294方呎開放式戶、實呎2.22萬元。另外，英皇國際（0163）香港仔澄天，以521.2萬元售出17樓B室，實用287方呎1房戶、實呎1.81萬元。

市場亦持續錄專才客入市成交。中洲置業火炭星凱‧堤岸，新售出第5座46樓J室，實用552方呎兩房戶，成交價1135.6萬元、實呎2.05萬元，據悉買家為內地專才，料受惠「先免後徵」新政策，估計可慳稅約298萬元。

[香港地產]

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