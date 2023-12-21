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10月私宅「零動工」 今年第3次

【明報專訊】樓市回調，發展商放慢新盤發展步伐。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據顯示，今年10月份私宅再現「零動工」，全港未有任何私宅項目動工，但該署同時修訂9月份的數字，由早前公布的「零動工」更新為有305伙動工，即10月份為今年以來的第三次月度「零動工」，並為2002年有紀錄以來第10次「零動工」的月份。

兩私宅項目落成涉480伙

屋宇署亦修訂多個月的數字，今年首10個月的累積動工量為8691伙，較去年同期8060伙，按年增加7.8%，但仍是近9年同期第三少。至於私宅落成量方面，今年10月份全港共有兩個項目、共480個私人住宅單位落成，較9月份2309伙減少79%，仍為近7個月次高；今年首10個月共有41個項目、涉及10,570伙私宅落成，佔差估署全年預測數量近53%，較去年同期的18,753伙減少近44%，是8年同期最少。資料亦顯示，10月份本港共有兩個私宅項目落成，當中規模較大的是紅磡必嘉坊‧曦匯（324伙）及觀塘Bal Residence（156伙）。

培新大坑道豪宅批建圖則涉近2.4萬呎

屋宇署亦公布，今年10月批出10份建築圖則，包括3項住宅及商住發展、兩項商業發展、3項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展。主力併購舊樓的培新集團，2021年斥逾12億元購入的大坑道341至343號雅居，最新獲屋宇署批出建築圖則，將重建1幢6層高住宅連會所的建築物，總樓面近2.4萬方呎。

另由ESR集團去年7月以逾52.5億元、每方呎樓面地價約3539元投得的葵涌大型物流地皮，則獲准建7層高凍倉另設2層地庫，總樓面約178萬方呎。樂風集團持有的佐敦南京街11號至21號，原於去年獲屋宇署批出圖則，今年10月再修訂，獲准建1幢21層高商廈，涉及10.84萬方呎，較去年獲批圖則約8.67萬方呎，增加25%。

[香港地產]

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