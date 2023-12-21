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倡油塘混凝土廠 搬至將軍澳新發展區

【明報專訊】香港智明研究所研究總監許楨昨日在107動力每月舉行的「智圓雅聚」研究會，就「將軍澳永續發展與綠色建材的未來」為題發表演講，指包括第137、132填海區在內，將軍澳東、西兩翼的大規模發展，起碼持續20至30年，從而牽動西貢至油塘，再輻射到九龍東的長遠佈局。當中，許楨認為，可有序遷出困擾油塘居民多時的混凝土廠至將軍澳第137、132填海區，在區內大幅提高混凝土廠的生產規格、環保要求和運輸標準，包括善用海路運輸在節能減排上的獨特優勢。

第137區100公頃可建5萬伙住宅

值得留意的是，發展局今年1月已完成制定將軍澳第137區及132區造地建議初步發展大綱圖，第137區以最高住用地積比率7.5倍計算，可提供約5萬個房屋單位，供13.5萬人居住，當中3.45萬個為公營房屋單位，1.55萬個是私人住宅單位，作為短中期其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入。

將軍澳第137區位於工業村以南，屬於一幅已經平整了的土地，佔地約80公頃，原為臨時填料庫；發展局提交立法會文件指出，將軍澳第137區所需要的可發展土地約100公頃，當中包括於現有躉船港池及沿海岸線填海約20公頃，填海規模合適；至於第132區， 位置在跨灣大橋以西南、維景灣畔偏南位置，面積約25公頃，相對較少。

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