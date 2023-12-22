逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放

【明報專訊】九龍塘豪宅屋苑逸瓏新錄最大宗銀主盤個案。區內代理指出，屋苑1座連平台特色戶，實用2155方呎，另連約1533方呎平台，屬4房3套連工人套房間隔，原業主2011年以8460萬元一手購入後，曾在2012年至2017年間多次以單位承做按揭及抵押套現，至近月再以1.28億元放售，近期再減至1億元，惟單位最終在本月淪為銀主盤，據悉銀主現以約7700萬元放售，較原業主2011年8460萬元一手購入價低約760萬元或9%，為屋苑迄今最大額銀主盤。
北角半山老牌屋苑賽西湖大廈亦錄近年低價成交。中原首席分區營業董事林志達表示，賽西湖大廈本月首宗成交，為1座極低層C室，實用1090方呎，3房1套連工人套房，以1650萬元易手，實呎15,138元，重返同類11年前水平，而同類1座低層C室上月則以1748萬元易手。最新成交單位的原業主1994年550萬元買入，持貨約29年帳面升1100萬元或兩倍。
利嘉閣聯席董事陳家豪稱，鰂魚涌君豪峰高層A室，實用234方呎，開放式間隔，望海景，原以640萬元放售，議價後累減185萬元或29%，以455萬元易手，實呎約19,444元，成交價為屋苑二手新低，呎價則為同類開放式單位二手新低。原業主2018年642.3萬元一手買入，帳面蝕187.3萬元或29.1%，連使費料實蝕210萬元或33%。
中原高級分區營業經理黃達雄表示，樓齡近40年的大埔廣場2座中層A室，實用372方呎，兩房間隔，累減53萬元或12%後，以375萬元沽出，實呎10,081元，成交價及呎價均為屋苑最少3年來新低。原業主2020年508萬元購入，帳面蝕讓約133萬元或約26%，蝕讓金額及幅度均為屋苑最少近3年來最大，連使費料實蝕約160萬元或31%。