moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放

【明報專訊】九龍塘豪宅屋苑逸瓏新錄最大宗銀主盤個案。區內代理指出，屋苑1座連平台特色戶，實用2155方呎，另連約1533方呎平台，屬4房3套連工人套房間隔，原業主2011年以8460萬元一手購入後，曾在2012年至2017年間多次以單位承做按揭及抵押套現，至近月再以1.28億元放售，近期再減至1億元，惟單位最終在本月淪為銀主盤，據悉銀主現以約7700萬元放售，較原業主2011年8460萬元一手購入價低約760萬元或9%，為屋苑迄今最大額銀主盤。

賽西湖3房1650萬沽 返同類11年前價

北角半山老牌屋苑賽西湖大廈亦錄近年低價成交。中原首席分區營業董事林志達表示，賽西湖大廈本月首宗成交，為1座極低層C室，實用1090方呎，3房1套連工人套房，以1650萬元易手，實呎15,138元，重返同類11年前水平，而同類1座低層C室上月則以1748萬元易手。最新成交單位的原業主1994年550萬元買入，持貨約29年帳面升1100萬元或兩倍。

君豪峰開放式戶455萬沽 5年蝕三成

利嘉閣聯席董事陳家豪稱，鰂魚涌君豪峰高層A室，實用234方呎，開放式間隔，望海景，原以640萬元放售，議價後累減185萬元或29%，以455萬元易手，實呎約19,444元，成交價為屋苑二手新低，呎價則為同類開放式單位二手新低。原業主2018年642.3萬元一手買入，帳面蝕187.3萬元或29.1%，連使費料實蝕210萬元或33%。

大埔廣場兩房375萬沽 3年蝕160萬

中原高級分區營業經理黃達雄表示，樓齡近40年的大埔廣場2座中層A室，實用372方呎，兩房間隔，累減53萬元或12%後，以375萬元沽出，實呎10,081元，成交價及呎價均為屋苑最少3年來新低。原業主2020年508萬元購入，帳面蝕讓約133萬元或約26%，蝕讓金額及幅度均為屋苑最少近3年來最大，連使費料實蝕約160萬元或31%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款