逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放

賽西湖3房1650萬沽 返同類11年前價

北角半山老牌屋苑賽西湖大廈亦錄近年低價成交。中原首席分區營業董事林志達表示，賽西湖大廈本月首宗成交，為1座極低層C室，實用1090方呎，3房1套連工人套房，以1650萬元易手，實呎15,138元，重返同類11年前水平，而同類1座低層C室上月則以1748萬元易手。最新成交單位的原業主1994年550萬元買入，持貨約29年帳面升1100萬元或兩倍。

君豪峰開放式戶455萬沽 5年蝕三成

利嘉閣聯席董事陳家豪稱，鰂魚涌君豪峰高層A室，實用234方呎，開放式間隔，望海景，原以640萬元放售，議價後累減185萬元或29%，以455萬元易手，實呎約19,444元，成交價為屋苑二手新低，呎價則為同類開放式單位二手新低。原業主2018年642.3萬元一手買入，帳面蝕187.3萬元或29.1%，連使費料實蝕210萬元或33%。

大埔廣場兩房375萬沽 3年蝕160萬

中原高級分區營業經理黃達雄表示，樓齡近40年的大埔廣場2座中層A室，實用372方呎，兩房間隔，累減53萬元或12%後，以375萬元沽出，實呎10,081元，成交價及呎價均為屋苑最少3年來新低。原業主2020年508萬元購入，帳面蝕讓約133萬元或約26%，蝕讓金額及幅度均為屋苑最少近3年來最大，連使費料實蝕約160萬元或31%。

[香港地產]