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黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%

【明報專訊】樓市調整，除住宅物業外，工商物業同樣錄得多宗蝕讓，其中黃竹坑新式工廈恆雲國際中心，一名業主原於2018年以835.7萬元一手購入中層單位，但資料顯示，有關單位最新以370萬元售出，原業主持貨約5年，帳面勁蝕465.7萬元或56%。上述單位面積約610方呎，呎價6066元，呎價及成交價均為該廈新低。

羅守輝沽堅尼地城舖 5年蝕232萬

另近年接連沽貨的資深投資者羅守輝及相關人士，亦以928萬元售出堅尼地城士美菲路83號時美閣地下2、3號舖，物業面積約1250方呎，呎價約7424元，羅守輝等2018年以1160萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約232萬元或20%。據悉，舖位現由麵包烘焙店以約3.6萬元租用，租期至2025年9月，租金回報約4.6厘，業主有兩年續租權，月租4.14萬元，屆時租金回報將升至5.4厘。

此外，上環蘇杭街19至25號永昌商業大廈1樓A室，面積約1402方呎，新近由韓人天主教會以1080萬元購入，呎價約7703元。資料顯示，韓人天主教會目前持有該廈合共3個單位，包括最早於2004年以598萬元購入的2樓A室，以及2014年以800萬元購入同層C室。今次沽貨之原業主，包括建滔集團（0148）創辦人之一的陳永錕，2015年以1220萬元購入，持貨約8年，現帳面蝕140萬元，蝕幅約11%。

[香港地產]

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