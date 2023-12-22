黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%

羅守輝沽堅尼地城舖 5年蝕232萬

另近年接連沽貨的資深投資者羅守輝及相關人士，亦以928萬元售出堅尼地城士美菲路83號時美閣地下2、3號舖，物業面積約1250方呎，呎價約7424元，羅守輝等2018年以1160萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約232萬元或20%。據悉，舖位現由麵包烘焙店以約3.6萬元租用，租期至2025年9月，租金回報約4.6厘，業主有兩年續租權，月租4.14萬元，屆時租金回報將升至5.4厘。

此外，上環蘇杭街19至25號永昌商業大廈1樓A室，面積約1402方呎，新近由韓人天主教會以1080萬元購入，呎價約7703元。資料顯示，韓人天主教會目前持有該廈合共3個單位，包括最早於2004年以598萬元購入的2樓A室，以及2014年以800萬元購入同層C室。今次沽貨之原業主，包括建滔集團（0148）創辦人之一的陳永錕，2015年以1220萬元購入，持貨約8年，現帳面蝕140萬元，蝕幅約11%。

[香港地產]