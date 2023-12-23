呂麗君9日連撻晉環兩伙 料輸702萬 皓畋原撻大訂3房戶重售 賣平逾一成

明報記者 林尚民

今年下半年起，樓市持續下調，最新私宅樓價指數較2021年高峰期，已大跌逾兩成，令部分新盤買家撻訂「跳船」離場。

晉環本月累錄10宗撻大訂

其中已入伙的晉環，本月迄今暫錄約10宗撻大訂，涉總成交價約2.43億元，昨日撻大訂的兩伙，包括原以2308.6萬元售出的第2A座23樓F室外，但焦點為實用面積919方呎、屬3房設計的第1B座41樓A室，該單位由呂麗君於2021年5月以3518.8萬元購入，按當時選用的付款方法計，料呂麗君遭殺訂10%、涉近352萬元。

當年晉環推售時正值樓市高峰期，而呂麗君就一口氣斥資約1.4億元，連購第1B座39至42樓A室4伙、相同面積的3房單位，並付樓價15%雙倍印花稅、涉約2100萬元稅款，惟項目開始收樓約一年，呂麗君仍未完成交易，近日陸續登記撻大訂。

呂麗君兩年前1.4億掃4伙

她對上一個撻大訂單位，為第1B座40樓A室，本月14日登記撻大訂，以成交價3501.3萬元、樓價10%計，料遭殺訂約350萬元，有關單位日前以2820萬元再售出，較兩年多前售出價低19%。

「大劉」劉鑾雄曾公開指出，「有人」購買晉環單位時，竟然「一次過付一成首期加15%釐印稅，行徑愚蠢」，稱「你夠薑嘅，你畀晒現金啦！我見啲有錢佬老婆畀現金，收租唔使驚個payment吖嘛，但畀10% deposit，畀15%政府，你話係咪傻㗎？」

另嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田皓畋，第10座8樓A室，實用面積943方呎3房1套連間隔，以2900萬元售出、實呎3.07萬元，買家成交期為540日，並可提早入住及獲4.25%稅項津貼。資料顯示，單位曾於2020年2月以3300萬元、實呎逾3.49萬元售出，買家當時採1138日成交期，惟成交紀錄冊顯示買賣合約於本月18日終止，料買家撻大訂，估計遭沒收13%訂金涉約429萬元。換言之，是次新成交價較逾3年前賣平400萬元或12%，料與買家採不同付款辦法有關。