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CCL料明春倒退回2017年2月水平

【明報專訊】樓價走勢仍處摸底階段，具體反映上月27日至12月3日市况的中原城市領先指數CCL，最新報149.36點，按周跌0.42%，指數屬354周、即近7年新低，重返2017年3月初水平。事實上，今年至今CCL暫下跌4.73%，指數較2021年8月191.34點歷史高位挫21.9%，CCL向下逼近今年底目標148點，只相差0.91%，料2023年全年樓價跌約5%。

今年至今樓價暫跌4.73%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手成交淡靜，樓價走勢續向下，CCL連跌5周共2.98%。她認為，近期新盤持續低價促銷，加上地價跌，料短期樓價走勢仍疲弱，但息口見頂及明年可能減息，料跌幅將略收窄，估計明年新春前，CCL進一步下試146點水平，倒退回2017年2月水平，當時報146.59點。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報149.76點，按周跌0.35%；CCL（中小型單位）報148.19點，按周跌0.52%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位），均齊跌5周。豪宅方面，CCL（大型單位）報155.19點，按周微升0.05%，連跌14周後回穩。

CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位），分別重返2017年2月中至5月中水平。

4區樓價獨港島按周升

分區方面，新界東CCL Mass報162.36點，按周跌2.02%；新界西CCL_Mass報138.21點，按周跌0.02%；九龍CCL Mass報143.62點，按周跌0.19%；只有港島CCL Mass報152.00點，按周升0.32%。可留意是，港、九市區樓價指數維持近7年低位，新界兩區則為逾6年半新低。

另萊坊發表最新市場報告指出，新盤依然是市場焦點所在，惟發展商需提供更大折扣，以及靈活按揭計劃以清貨，個別發展商亦願意為買家提供更長成交交期，並向代理提供更高佣金，以增加競爭力。

萊坊料明年上半年樓價跌最多5%

展望2024年，高息環境將繼續對本港樓價造成壓力，銀主盤數量將增加，惟港府放寬樓市辣招，並有更多專才來港，預計交投量將穩步上升，相信明年上半年樓價將下跌最多5%，但新增人口對住屋需求持續，推動租賃氣氛，預計租金將上漲5%至8%。

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