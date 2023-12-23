楊受成8180萬沽駱克道地舖

持貨33年 帳面勁賺6倍

上述商舖原由楊受成或相關人士，早於1990年9月以1150萬元購入，2019年曾以1.47億元內部轉讓，即楊氏持貨約33年，帳面獲利7030萬元，物業期內升值6.1倍。

另資料顯示，南區香港仔大道158號地下，面積約950方呎，本月初以2028萬元連租約易手、呎價約2.13萬元。

上述商舖租予數個租戶，租金收入約8.29萬元，即新買家享租金回報約4.9厘。

「賣魚冼」2028萬購香港仔地舖

上述登記買家為耀寶亞太有限公司，其註冊董事為資深投資者「賣魚冼」冼榮耀等；原業主2011年4月以725萬元買入，持貨12年，帳面獲利1303萬元或近1.8倍。

市場消息指出，上環德輔道西1號中高層全層，面積約1088方呎，成交價870.4萬元，呎價8000元，據悉，是次交易以「買殼」，即公司轉讓形式轉售。

資料顯示，上址原業主為羅氏地產，該集團於2015年以近1.4億元購入該廈13層寫字樓，總面積約14,653方呎，呎價逾9550元，換言之，若以呎價計，羅氏是次出售中高層全層，帳面蝕約16%。