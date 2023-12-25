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名逸居兩房670萬沽 6年新低

【明報專訊】綜合代理消息，昨日平安夜市場錄得零星一手及二手成交，其中二手買賣頻錄低價個案，荃灣名逸居有兩房戶打破數十日前低價紀錄，以670萬元見屋苑6年來新低價成交。

荃灣本月暫錄32成交 恐25年最少

中原高級資深區域營業經理余俊文表示，上述單位為1座高層E室，實用526方呎兩房戶，原業主今年10月以800萬元放盤，其間減價130萬元，終以670萬元、實呎12,738元轉售予區內換樓客，是次成交價屬屋苑6年來新低，而對上低價紀錄為10多日前沽出的3座高層C室，實用530方呎，同屬兩房戶，成交價690萬元。原業主2009年278萬元購入上址自用，持貨14年帳面賺392萬元。

余續指出，受傳統淡靜月份及長假期影響，本月荃灣區暫錄約32宗成交，有機會成為1998年有紀綠以來單月歷史新低，對上低位已是2018年10月的40宗。

此外，中原副區域營業經理黃一鋒表示，大圍名城3期盛世3座高層SA室，實用688方呎3房1套戶，原業主本月初以1158萬元放盤，累減98萬元或8.5%，終獲家庭客以1060萬元、實呎15,407元承接，較今年9月售出同景觀及同間隔的2座中高層NA室，成交價1160萬元，相隔3個月低出100萬元9%。原業主2015年3月以816.8萬元購入，轉手帳面賺243.2萬元，期內升值約三成。

聖誕節前夕一手交投同樣淡靜；香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，售出16座地下D室連花園特色戶，實用1133方呎3房1套間隔，設99方呎花園，成交價1291.62萬元，實呎1.14萬元，買家成交期90日，另享停車位認購權。項目本月暫售5伙，吸金逾9433萬元。中海外（0688）啟德跑道區現樓維港1號，沽出2A座2樓C室，實用440方呎兩房戶，以812.2萬元成交，實呎約18,460元。

[香港地產]

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