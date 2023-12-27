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南豐新邨呎價跌穿1萬 7年新低

【明報專訊】二手交投仍以減價盤為主導；中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨3座低層A室，實用570方呎3房間隔、望內園景，原業主累減152萬元或21%後，以568萬元沽出、實呎9965元，跌穿1萬元關口，料為屋苑2016年後成交呎價新低，惟原業主2000年以188萬元買入，帳面仍賺380萬元或兩倍。

海怡兩房售666萬 3年新低

中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島12月至今暫錄約10宗二手成交，追平上月全月紀錄，其中31座高層B室，實用536方呎兩房戶，以666萬元易手、實呎1.24萬元，做價較銀行估價低逾一成，料為屋苑約3年成交價新低；原業主2012年以485萬元購入，帳面仍賺181萬元或37%。

映灣園3房702萬沽 業主料損手6%

新界方面，利嘉閣高級分區董事關騰達表示，東涌映灣園16座高層D室，實用718方呎3房間隔，原業主累減162.5萬元或19%後，以702.5萬元沽出、實呎9784元，較銀行估價低約一成。原業主2017年以710萬元購入，帳面蝕7.5萬元或約1%，連使費料蝕約45萬元或6%。

市場消息指出，天水圍嘉湖山莊美湖居7座高層戶，實用629方呎3房1套間隔、望米埔景，新近以428萬元易手、實呎6804元，跌穿7000元關口。

有代理指出，單位曾發生事故，同座低層A室今年中做價為510萬元，即上述高層單位的價錢，反為低82萬元或16%；不過，原業主於1997年以約384萬元購入，帳面仍賺44萬元11%。

綜合市場資訊，10大指標屋苑本月至26日止，暫錄約109宗成交，有望追平上月全月約121宗水平，其中荔枝角美孚新邨暫錄22宗二手成交，成交量最多。

10大屋苑本月109宗成交 料追平上月

至於4天聖誕長假（23日至26日），綜合中原、美聯兩大龍頭代理統計，10大屋苑錄12至16宗成交，惟去年4天聖誕假10大屋苑共錄32宗成交，今年則減少約五成，當中鰂魚涌太古城錄3宗成交，成交最標青；美孚新邨、將軍澳新都城則未在假期錄得成交。

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