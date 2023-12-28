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專才購緹外料慳稅6380萬 減辣後最大宗

【明報專訊】政府10月公布外地專才來港買樓可獲「先免後徵」，吸引不少具內地背景買家入市，當中不乏豪宅買賣成交；嘉里建設（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，上月底以2.45億元售出的4房大戶，相信買家正是以「先免後徵」形式入市，預料較減辣前節省約6380萬元辣稅，相信是減辣後最大宗專才入市個案。

買家登記名字為普通話拼音

上述緹外第3座5樓B室，實用4557方呎、屬4房4套間隔，11月以2.45億元售出、實呎53,763元。資料顯示，買家姓胡，登記名字為普通話拼音，料為內地背景人士，文件上顯示單位押記予印花稅署署長，相信是以專才計劃入市，在「先免後徵」政策下，只需支付樓價4.25%印花稅，即涉1041.25萬元，較減辣前需付樓價30%辣稅、即7350萬元，慳稅6380.75萬元。

翻查資料，自10月底政府推出「先免後徵」措施，至本月中，政府已接獲約296宗相關申請。

另一方面，據本報統計，本月市場暫錄近40宗新盤終止交易個案，除黃竹坑港島南岸1期晉環錄得10宗撻大訂外，五礦地產（0230）旗下預計明年初落成的油塘蔚藍東岸，昨連環錄8宗撻大訂，有關單位原於2020年底售出，成交價由534.82萬至989.26萬元、總作價約5663萬元。若以樓價15%訂金計，估計各買家遭殺訂約80萬至148萬元，合計共涉約850萬元；項目本月已錄16宗撻大訂。

蔚藍東岸連錄8宗撻大訂

信和置業（0083）西貢133 PORTOFINO，亦錄洋房撻大訂個案，為實用2586方呎2號屋，原於2021年3月以7292.1萬元售出、實呎2.81萬元，當時買家選用「顯赫1280第一按揭貸款」入市，並享「先住後付優惠」，以沒收樓價10%計，料損手約729萬元。

133 PORTOFINO洋房買家遭殺訂729萬

成交方面，新地（0016）馬鞍山雲海別墅則售出Lily Avenue 10號屋，實用2727方呎3房間隔、連758方呎花園，成交價6018萬元、實呎2.2萬元。另外，中海外（0688）啟德維港1號連沽兩伙，當中第1A座20樓H室，實用643方呎3房間隔，成交價1390.4萬元、實呎21,624元。

[香港地產]

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