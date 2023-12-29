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囍滙1房逾千萬急沽 料實蝕兩成 業主持貨1年 須繳10%額印稅

【明報專訊】自10月份《施政報告》宣布推出樓市減辣措施後，額印稅年期由3年縮減至2年，大部分業主均待額印期過後才沽貨，令額印貨易手個案大減，惟灣仔囍滙近日就有持貨一年的業主，付逾百萬元額印稅沽貨離場，連使費勁蝕220萬元或逾兩成，為市場罕見。另外，多個屋苑亦在臨近年尾連錄大幅蝕讓成交，九龍塘賢文禮士及銅鑼灣曦巒更錄屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

明報記者 歐陽慧恩

二手市場連月頻錄蝕讓，影響部分業主持貨信心，美聯助理聯席董事鮑頴鴻表示，灣仔囍滙2期3座高層F室，實用433方呎，屬1房間隔，採開放式廚房設計，近日連租約以1080萬元沽出，呎價24,942元，據了解，單位現租金為2.68萬元，以現成交價計，新買家租金回報率約3厘。原業主於去年12月以1128萬元購入上址，單是帳面已蝕48萬元或4%，連10%額印稅即約108萬元，以及購入單位使費計，料實蝕近兩成。資料顯示，單位對上一層F室，2018年成交價為1400萬元，可見是次成交較5年前同類單位樓價大幅回落約24%。

翻查稅務局有關資料亦顯示，《施政報告》公布減辣後，11月份市場僅錄得1宗額印貨易手個案，較10月份10宗大跌90%，涉及額印稅30萬元，跌幅達95.7%，可見上述囍滙連辣稅成交在市場上甚為少見。

賢文禮士5年連使費蝕近四成離場

此外，賢文禮士於年底前錄得屋苑歷來最大宗二手蝕讓個案。資料顯示，賢文禮士5座地下連花園戶，單位實用1373方呎，3房雙套連工人套房間隔，原以5000萬元連車位放售，至本月減至3200萬元連一車位易手，累減1800萬元或36%，平均實呎23,307元，新買家登記英文名字屬普通話拼音，料具內地背景。原業主2018年4280萬元一手購入單位，其後再以400萬元認購一個車位，即總購入價為4680萬元，持貨約5年帳面已蝕1480萬元或32%，連使費料實蝕逾1710萬元或37%，料蝕幅及蝕讓金額均為屋苑歷來最大宗。

曦巒1房785萬沽 11年實蝕四成

區內代理指出，銅鑼灣曦巒中層A室，實用465方呎，1房間隔，近日以785萬元易手，呎價16,882元，樓價及呎價俱均屬屋苑新低。原業主則於2012年以1251.5萬元一手購入，持貨約11年，帳面蝕466.5萬元或37%，蝕幅及金額均料為屋苑歷來最大，連使費更料實蝕520萬元或約42%。

資料顯示，歌手容祖兒或相關人士去年2月以1025萬元沽出該廈低層同類A室，可見最新成交樓價較近兩年前回落約240萬元或23%。

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