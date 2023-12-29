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凱玥4房7581萬沽 900天付款兼先住後付

【明報專訊】樓市低迷，再有現樓豪宅項目以長成交期吸客。其中合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下鴨脷洲現樓新盤凱玥，一個4房雙套單位以7581.6萬元、實呎3.9萬元售出，成交價及呎價均為項目新低，更首次有買家選用900天特長成交期兼先住後付優惠。

成交紀錄冊資料顯示，凱玥5座21樓B室，實用面積1944方呎，4房雙套間隔，連車位成交價7581.6萬元，實呎3.9萬元，為項目今年1月推售至今暫售出的5個單位中，售價及呎價最平一伙。

資料顯示，此前售出的4伙，全部位於第3座，成交價約1.64億至1.84億元，實呎4.75萬至5.08萬元，雖然該批單位為實用3316至3635方呎的4房4套間隔，戶型與今次售出之單位不同，但座向及景觀均與今次售出之5座單位相若，反映今次售出單位呎價水平較過往售出單位為低。

12個月內沽5伙 呎價低見3.9萬

值得一提，今次買家選用900天現金付款計劃，已包含提早入住優惠選項，為項目首次有買家選用相關計劃。按照相關計劃，買家需支付樓價5%作臨時訂金，30日後再付10%作加付訂金，及後於360日及720日再支付部分樓價，餘下的61%則於900日內付清。買方只需支付樓價15%，即可提前入住。

薈鳴最快下周上樓書 春節前開售

另宏安地產（1243）黃大仙薈鳴開售在即，宏安地產執行董事程德韻表示，項目最快下周初上載樓書，並開放兩個示範單位，預計農曆新年前推售。她又稱，項目現時已接獲逾300個查詢，包括不少首置客、資助房屋及居屋的申請者。

維港1號本月暫沽21伙 吸金逾2.3億

其他新盤方面，中海外（0688）啟德現樓項目維港1號近月接連錄得成交，連續兩天共沽4伙，成交金額共逾3974萬元，包括1伙一房、兩伙兩房及1伙三房戶，呎價及樓價最高為1A座20樓H室，成交價1390.4萬元，實呎21,624元。項目12月至今共沽出21伙，套現逾2.31億元，屬區內銷售量最高項目，項目2021年7月推售至今，累售680伙，套現逾80億元。

永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，昨以1240萬元售出2座10樓A1室，實用942方呎，3房間隔，實呎13,163元。

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