moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

華懋蔡宏興妻斥1500萬 購黃竹坑工廈

【明報專訊】有投資者趁低吸納，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興及其太太，於2021年沽售兩項物業套現約2600萬元後，新近再度入市，斥近1500萬元購入黃竹坑工廈。資料顯示，南區黃竹坑道40號貴寶工業大廈中低層A室，面積1820方呎，本月中以1480萬元購入，呎價約8132元。登記買家為黃幸愉，與蔡宏興太太名字相同，料為同一人。

購入單位較高層 呎價較極低層低

翻查資料，該廈同類型單位極低層A室，面積1806方呎，早前成交價1660萬元，呎價9196元，黃氏購入單位樓層較高，但購入呎價卻較極低層單位低，呎價5個多月跌約11%。原業主2021年6月1380萬元購入，持貨約兩年半，帳面獲利100萬元或約7%。

TML廣場單位750萬沽 低市價兩成

中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，荃灣西新式工廈TML廣場18樓D01室，面積1833方呎，以約750萬元售出，呎價4091元，較市價低約20%。原業主2014年3月以約730萬元購入，持貨約9年多，帳面獲利20萬元或約2.7%。

馬氏續稱，同位於荃灣西One Midtown 16樓21室易手，面積789方呎，連租約以315.6萬元成交，呎價約4000元，據悉單位月租約1.25萬元，租金回報約4.75厘。原業主2016年8月以約348萬元購入，帳面微蝕32.4萬元或9%。據悉，上述兩宗新式工廈成交，均由同一位投資者購入。

「木屋燒烤」27萬租創興廣場舖

另市場消息稱，旺角創興廣場地下A舖，面積2583方呎，獲內地人氣食店「木屋燒烤」以月租26.8萬元承租，呎租約104元。據悉，該舖2013年零售高峰期時，鐘表店喜運佳曾以月租70萬元租用，即租金從高位回落逾60%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款