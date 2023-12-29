華懋蔡宏興妻斥1500萬 購黃竹坑工廈

購入單位較高層 呎價較極低層低

翻查資料，該廈同類型單位極低層A室，面積1806方呎，早前成交價1660萬元，呎價9196元，黃氏購入單位樓層較高，但購入呎價卻較極低層單位低，呎價5個多月跌約11%。原業主2021年6月1380萬元購入，持貨約兩年半，帳面獲利100萬元或約7%。

TML廣場單位750萬沽 低市價兩成

中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，荃灣西新式工廈TML廣場18樓D01室，面積1833方呎，以約750萬元售出，呎價4091元，較市價低約20%。原業主2014年3月以約730萬元購入，持貨約9年多，帳面獲利20萬元或約2.7%。

馬氏續稱，同位於荃灣西One Midtown 16樓21室易手，面積789方呎，連租約以315.6萬元成交，呎價約4000元，據悉單位月租約1.25萬元，租金回報約4.75厘。原業主2016年8月以約348萬元購入，帳面微蝕32.4萬元或9%。據悉，上述兩宗新式工廈成交，均由同一位投資者購入。

「木屋燒烤」27萬租創興廣場舖

另市場消息稱，旺角創興廣場地下A舖，面積2583方呎，獲內地人氣食店「木屋燒烤」以月租26.8萬元承租，呎租約104元。據悉，該舖2013年零售高峰期時，鐘表店喜運佳曾以月租70萬元租用，即租金從高位回落逾60%。