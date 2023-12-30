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CCL連跌6周累瀉3.5% 全年挫5% 減辣後樓價未見反彈 學者料減息後才重拾升軌

【明報專訊】今年10月《施政報告》公布樓市減辣措施後，反映二手樓價指數的中原城市領先指數CCL一度回升至153.94點，當時按周微升0.23%，但其後卻連跌6周，最新報148.59點，按周跌0.52%，6周累跌3.48%。換言之，單計減辣後6周累積跌幅，已佔今年CCL累跌5.22%的不少比例。此外，CCL最新指數亦比今年4月168.4點高位累跌近12%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌逾22%。有學者指出，雖然息口見頂，但仍未正式回落，市場觀望氣氛濃厚，料息口下降後樓價才能重拾升軌，亦建議政府全面撤辣，以便令樓價全面反彈。

明報記者

事實上，今年通關後，CCL今年4月一度回升至168.4點，較去年底升7.42%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新數字主要反映12月5日恒生指數急挫，見近13個月新低當周市况，本地經濟疲弱，樓價跌勢持續，CCL連跌6周共3.48%。有關指數見356周、即近7年新低，重返2017年2月底時水平。

今年首4個月一度彈7.42%

楊明儀亦表示，CCL最新數字已到達148點目標水平，樓價調整未完，相信短期CCL續跌，而在近期利率見頂及憧憬減息，以及政府推出投資移民計劃的正面消息刺激下，樓價跌幅有望收窄，展望明年新春前CCL目標下試146點，現時只差2.59點或1.74%。她又稱，聖誕長假對本地二手樓價的影響，將於明年1月下旬公布的CCL才反映。

四區方面，港島CCL Mass報149.72點，按周跌1.5%，重返2016年9月底時水平。九龍CCL Mass報142.29點，按周跌0.93%，重返2017年1月初時水平。新界東CCL Mass報161.33點，按周跌0.63%，重返2017年3月底時水平。九龍及新界東樓價齊跌6周，分別累跌3.85%及4.89%。新界西CCL Mass報139.95點，按周升1.26%，仍處於2017年4月底時水平。

投資移民計劃等或令跌幅收窄

中大經濟學系副教授莊太量分析稱，政府將額印期由3年縮短至兩年，除入市者可以低成本入市，也讓業主加快出貨不用支付更多的稅款，對樓市未必有大幫助。「最影響樓價的因素是利息，目前息口見頂，未正式回落，準買家仍採觀望態度，當市場開始減息，買家將重投物業市場，樓價才有望止跌回升。」他更指出，樓市轉差是周期性，如1997年金融風暴，以及2003年SARS爆發，之後息口下降後，用家及投資者再度入市，樓價才重拾升軌。莊亦建議政府需全面撤辣，以便令樓價全面反彈。

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