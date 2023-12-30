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GRAND AUSTIN 4房4570萬沽 9年升14%

【明報專訊】2023年踏入尾聲，有同區客趕於年底前入市，二手交投一向疏落的港鐵柯士甸站GRAND AUSTIN。中原地產分行經理胡鴻洲表示，GRAND AUSTIN 2座高層B室，實用面積1215方呎，4房連1套間隔，享維港海景，原業主最初以5100萬元放售，議價後減價530萬元或10%後、以4570萬元易手，屬市價成交，實呎37,613元，買家為同區客。原業主2014年4018.4萬元一手購入，持貨約9年，帳面獲利551.6萬元或14%。

另九龍站漾日居則錄低價成交，單位為6座高層F室，實用面積943方呎，3房1套間隔，日前以1688萬元易手，實呎1.79萬元，呎價屬九龍站今年次低。原業主2001年6月以538萬元購入，持貨逾22年，帳面獲利1150萬元或2.1倍。

長安邨1房綠表139萬沽 24年升10倍

此外，青衣長安邨有長情業主沽貨勁賺離場個案。美聯聯席區域經理樊志聰表示，有關單位為安湖樓低層14室，實用面積354方呎，一房間隔，業主原以160萬元未補價放售，議價後減價21萬元或13%、以139萬元未補價易手，實呎3927元。原業主1999年3月以12.8萬元購入，持貨24年多，帳面獲利126.2萬元或近10倍。翻查房委會資料，長安邨對上一宗成交呎價低於4000元，要追溯至2016年1月，當時一個實用面積349方呎的單位，以綠表價120萬元易手，實呎僅3438元，意味上述成交呎價，為逾7年半新低。

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