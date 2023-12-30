華懋蔡宏興：利息回落利樓市 冀「貨如輪轉」

希望集團有機會投資北都

對於今年接連出現地皮流標個案，蔡宏興認為，今年本港經濟復蘇步伐較慢，加上建築成本高，故發展商投地時出價較保守，當經濟環境轉好，會增加市場信心，發展商的投地意欲亦會提高，而在政府基建先行的政策下，將有較多地區變得宜居。他續指出，集團仍積極補充土地儲備，包括競投政府地、一鐵一局項目，亦在私人市場物色合適發展項目，同時亦期望日後能有機會投資在北部都會區，以及發展醫療保健服務的用地。

如心園昨首階段開放

此外，由華懋集團打造全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園「如心園」，昨日起作首階段開放。如心園內展出逾百件、經歷數百萬年歲月洗禮的珍貴木化石，屬集團已故主席龔如心的稀有藏品。

蔡宏興補充指出，如心園是繼中環街市後，另一結集娛樂及教育元素的地方，是本港首個及唯一的木化石公園，園區結合充滿趣味的「娛+學」設計和先進科技，期望大眾透過觀賞化石，以明白時間消逝的意義，以及了解可持續發展概念。如心園位處荃灣西，面積約7萬方呎，毗鄰如心廣場，形成一個集商業大樓、商場、酒店及綠化園區於一身的地標，鄰近港鐵荃灣西站，料可吸引市民或遊客參觀。

如心園內設有兩層高的木化石體驗館，設16個主題展區及1個活動室，介紹來自世界各地的木化石收藏，讓大眾認識地質學。華懋亦在如心園內推行可持續發展概念，設一系列環保設施，包括提供即時天氣資訊、無線充電器等，預計每年可生產約10萬度電力，相等於如心園約四分一用電量的太陽能光伏系統。另亦設水循環區，將雨水收集在地下水箱後，再用水灌溉園中植物。