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ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶

【明報專訊】今年除夕元旦假期，市場未有全新樓盤發售，一手市場交投冷清。綜合市場消息，過去3日長假，市場僅錄得約30宗新盤買賣，與去年通關前的除夕新年3日長假所錄得約30宗買賣相若。

3日長假一手約30宗成交

踏入新一年，信置（0083）、莊士機構（0367）與市建局合作的旺角山東街、已屆現樓的ONE SOHO連沽4伙，其中17樓B7室，實用面積320方呎，以逾625.3萬元沽出，實呎19,543元；而18樓B7室，實用面積320方呎，成交價則為598萬元，實呎18,688元。消息指出，上述兩伙由同一組買家購入，合共涉及1223.3萬元。ONE SOHO自現樓重推後共售出38伙，全盤至今累沽229伙，套現約16億元。

至於除夕新年3日長假期間，銷情最好為新地（0016）、港鐵（0066）合作發展的天水圍天榮站YOHO WEST，3日合計售出7伙，其中3B座28樓B1室，實用547方呎，3房間隔，成交價約650萬元，實呎約11,880元。

另外，中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓項目維港1號，長假期內售出兩伙，包括2B座27樓C單位，實用面積459方呎，屬兩房（開放式廚房）間隔，除夕以978.3萬元售出，實呎21,314元，而2B座30樓A單位，實用656方呎，屬3房1套間隔，長假期間亦以1480.9萬元成交，實呎22,575元。

[香港地產]

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