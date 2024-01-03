甘比6000萬放售東角道舖

翻查資料，甘比去年底開始放售東角道一帶的商舖，早前已放售上述商舖毗鄰的23及24號相連舖，終獲「戲院大王」陳俊巖家族成員以9700萬元購入，以面積832方呎計，呎價11.66萬元。該商舖由著名法國鍋具品牌Le Creuset租用，月租約25萬元，租期至2025年5月，租金回報約3.1厘。

伯恩光學楊建文4449萬購觀塘工廈

另有投資者趁低吸納，資料顯示，觀塘巧明街萬年工業大廈5樓C及D室，面積7945方呎，上月中以4449.2萬元易手，呎價5600元。登記買家為福弘有限公司，公司董事包括伯恩光學創辦人楊建文等。原業主2011年12月1922.69萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利2526.51萬元或逾1.3倍。

資料顯示，楊建文等近年積極併購觀塘的工廈，早前已透過強拍統一業發工業大廈第1及2期，以及年運工業大廈，市場估計楊氏統一上述項目業權後，或於補地價後轉作商業用途。

W50全層連車位6200萬放售

此外，戴德梁行表示，獲委託出售黃竹坑W50高層全層及一個車位，意向價約6200萬元，全層面積5235方呎，呎價約1.18萬元。戴德梁行指出，該樓層已分間為9個獨立單位，每戶均設有獨立洗手間，並採用智能卡電子鎖，每個單位可獨立拆售，售價700餘萬元。

[香港地產]