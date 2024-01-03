北都6地限期前未補價 發展局：盡快收地

發展局回應指出，就補地價金額而言，其中6宗已選用傳統議價模式，地政總署之前已向這6宗申請發出換地基本條款建議書（包括補地價金額），並因應反饋意見就補地價金額作出修訂。不過，申請人未有在去年12月31日的限期前接受建議書，因此，有關申請未能完成。地政總署將按「加強版傳統新市鎮發展模式」的既定安排，在短期內盡快收回相關土地，由政府平整土地後，再透過合適安排例如公開招標批出土地作住宅發展。

恒地佔3幅最多 料涉逾60萬呎地

據悉，7宗個案中，只有新世界（0017）接受以標準補價完成補地價申請，涉資約35億元，每方呎地價約3100元，較5年前同區補地價低逾25%，屬首宗採用標準金額補地價的住宅個案，料提供逾3000伙。另餘下6宗個案的申請人選擇了傳統估價模式（非標準金額），而地政總署去年11月時曾批出餘下6幅地補地價，每呎樓面補價約2600元，低於標準金額近三成，市場估計總金額約130億元。

事實上，2022年公布的7個項目中，擁有3個、向為「新界大地主」的恒地（0012），3個均鄰近同系的粉嶺北ONE INNOVALE系列，於去年3月底公布的業績報告就提到，集團在粉嶺北有3幅土地，共涉逾60萬方呎土地可符合原址換地之條件，集團已就該等位於粉嶺北之3幅土地向政府申請換地，並正與政府洽商補地價。另有長實（1113）在古洞北的兩幅用地（第23區及26區），以及泛海（0129）跟資本策略（0497）的古洞北第15區項目，6幅土地共涉及9000伙供應。

[香港地產]