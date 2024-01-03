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緹外4房特色戶 逾2億沽 實呎4.7萬

【明報專訊】踏入2024年，多個新盤陸續錄得成交，嘉里（0683）旗下已屆現樓九龍半山龍駒道緹外，透過招標售出第2座地下A室，實用4431方呎4房4套間隔、連2137方呎花園，連車位成交價2.085億元、實呎4.7萬元，並可獲贈家具及4.25%稅項津貼；緹外累售6伙，吸金逾14億元。

香港興業（0480）愉景灣意峰，最新售出實用2023方呎的15號屋，4房3套間隔另連花園，成交價5100萬元、實呎2.52萬元；成交紀錄冊顯示，買家可獲贈一輛價值約200萬元的二手高爾夫球車及4.25%稅項津貼。

必嘉坊特色戶1908萬沽 創項目新高

此外，恒地（0012）旗下市區新盤，踏入新一年保持承接力，紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE GREENWICH ，招標售出29樓A室，實用749方呎4房間隔，連平台和天台特色戶，成交價1908萬元、實呎2.54萬元，成交價創必嘉坊系列新高。同系港島東THE HOLBORN，招標售出B座3樓B1室，屬實用268方呎1房間隔連平台特色戶，成交價681.75萬元、實呎2.54萬元。

維港滙3房3150萬成交

會德豐和信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙，新售出維港滙III第1A座26樓A室，實用977方呎3房間隔，成交價3150萬元、實呎3.22萬元。另項目新增「300天付款計劃」，適用於第3B座實用605方呎A室兩房戶買家，但若於120天內上會可享3%回贈。

薈鳴上樓書 最快日內開價

銷售部署方面，宏安地產（1243）旗下樓花期長約15個月的黃大仙薈鳴上載樓書，料日內開價及對外開放設於尖沙嘴的示範單位。薈鳴提供230伙，涵蓋開放式至兩房戶，當中2樓、28樓為特色戶，實用178至375方呎；標準戶實用200至375方呎。

永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，再修訂價單，第1座10樓實用828方呎A2室兩房戶，價單定價由1352.2萬元減至1288.9萬元，減幅4.7%，買家如使用上月新增的優秀人才現金付款18%折扣，連同原有2%折扣（即總折扣20%），新折實價1031.1萬元，相對之前最高折扣11.5%的折實價1196.7萬元，減幅約14%。

[香港地產]

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