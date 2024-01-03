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東南亞客付146萬辣稅購太古城

【明報專訊】踏入2024年後，多個屋苑錄得今年首宗二手成交，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城今年亦剛開齋。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城寶安閣中高層C室，實用714方呎，3房間隔，望內街景，附簡單裝修，以970萬元易手，實呎13,585元。據悉買家來自東南亞，是次入市需付相等於樓價15%的辣稅，即約145.5萬元。原業主早於1980年以42.4萬元一手購入，持貨約43年，帳面大賺927.6萬元或22倍。

元朗3日長假10宗成交 逾半蝕

3日元旦連周末長假結束，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區其間錄得10宗二手成交，當中蝕讓個案佔6宗，個別業主蝕讓高達三成，其中半新盤朗城滙第1座高層F室，實用533方呎，兩房間隔，以752萬元沽出，實呎14,109元；原業主2021年2月993.6萬元買入，持貨近3年，帳面蝕241.6萬元，連使費料實蝕約296萬元或約30%。

另同區約36年樓齡的好順泰大廈A座低層B2室，實用259方呎，以292萬元成交，實呎11,274元；原業主2021年1月390萬元購入，帳面蝕98萬元，連使費料實蝕約113.6萬元或29%。

此外，市場再錄移民盤易手個案。中原高級分行經理梁榮貴透露，馬鞍山錦龍苑C座中層05室，實用面積401方呎，兩房間隔，屬移民盤，以自由市場價403.8萬元易手，實呎10,070元，買家為區內租客。代理表示，原業主1993年約50萬元向房委會一手買入，持貨約30年，料連使費計後仍獲利甚豐。

海外華僑5.2萬租揚海3房戶

另外，有海外華僑返港租樓。中原分區營業經理梁浩祥表示，黃竹坑港島南岸揚海第2A座高層A室，實用955方呎，3房1套間隔，望樓景及海景，業主叫租5.5萬元，減價3000元或逾5%後，以5.2萬元租出，實用呎租約55元，租客為海外華僑，近日回流香港。業主於2021年以3634萬元買入，租金回報1.7厘。

[香港地產]

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