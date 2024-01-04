古蹟豪宅JESSVILLE首成交 4房3560萬沽

【明報專訊】新年伊始，一手豪宅陸續錄得成交。由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，錄得項目首宗成交，透過招標以3560萬元售出11樓A室（連車位），屬實用1431方呎3連書房間隔、實呎2.48萬元。上述項目由1幢約於2019年落成的20層高大廈、1幢樓高兩層的古典大宅組成，合共設32伙；單位實用介乎1358至2960方呎，以3房、4房為主。值得留意，大宅部分1931年落成，屬3級歷史建築物，由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名，早前已完成翻新。