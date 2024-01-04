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內房商人石金禹中環中心頂層近百萬招租

【明報專訊】甲級商廈身價大不如前，租金回報低企。由內房君豪集團石金禹持有、曾創下全港商廈最貴呎價的中環中心頂層，其中一個單位最新於市場以近百萬元招租，呎租約100元，預計租金回報約2.1厘。

2021年呎價近5.6萬購全層

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上述物業為中環中心79樓02室，面積約9602方呎，意向呎租約100元，月租近100萬元。資料顯示，石金禹2021年以7.38億元向太和控股（0718）購入中環中心79樓全層方面，以總面積約13,213方呎計，呎價約55,854元，一度創下全港寫字樓呎價最高紀錄，若以最新每呎叫租約100元計，租金回報約2.1厘。

羅家寶2500萬沽中環舖 近13年蝕千萬

另市場消息指出，資深投資者羅家寶最新以2500萬元沽出中環士丹頓街52至56號低層地下B號舖，面積約600方呎，呎價約4.16萬元。羅家寶2011年5月3580萬元買入，帳面蝕讓1080萬元或30%。

事實上，去年工商舖市况持續低迷，美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，連同逾億元公司轉讓成交在內，去年工商舖成交量及金額分別錄3843宗及610.1億元，按年分別跌約14.3%及25.7%，但隨着市場預期本輪加息周期或已結束，香港政府重推「資本投資者入境計劃」等，預料今年工商舖成交宗數有望按年上升約20%。美聯旺舖高級區域營業及策略董事江靜明亦指出，去年舖市反彈不似預期，但內地經濟好轉可以帶動更多旅客來港，預料核心區舖位空置率將進一步回落，區內舖位租金今年可望按年升約5%至10%，整體舖價全年將微升約5%。

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