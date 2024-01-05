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康怡平均呎租 去年近37元升14%

【明報專訊】樓價雖然持續下跌，租金走勢卻依然強勁。中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，去年錄約292宗租賃成交，較2022年315宗跌約8%，主要由於屋苑租盤短缺，拖慢成交步伐。屋苑去年12月平均呎租報36.7元，較去年初升約14%。屋苑最新錄2024年首宗租賃，位於N座低層11室，實用461方呎，兩房間隔，月租叫價1.8萬元，放匙僅兩天即獲零議價承租，實用呎租39元。業主2010年2月330萬元買入，租金回報約6.5厘。

中原高級分行經理蔡旭翔表示，元朗牛潭尾葡萄園巴恩大道雙號屋，實用1569方呎，3房1套間隔，連花園及天台，獲區內家庭客以4.7萬元承租，實用呎租約30元，屬市價水平。業主2009年1606萬元買入，租金回報約3.5厘。

美孚兩房648萬沽 3年實蝕215萬

買賣方面，香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月首4天已錄3宗成交，其中位於七期萬事達廣場1號高層C室，實用624方呎，大兩房間隔，以648萬元售出，實呎10,385元。原業主2020年820萬元購入，帳面蝕172萬元或21%，連使費料實蝕215萬元或26%，為屋苑今年首宗二手蝕讓。

天鑽車位168.8萬沽 兩年蝕47萬

另美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔天鑽一個雙號車位，近日以168.8萬元易手，為屋苑車位至今最低成交價。原業主2021年213.2萬元購入車位，帳面蝕約44.4萬元或21%，連使費料實蝕47萬元或22%。

上述車位原業主去年底亦以1040萬元售出屋苑2座中層C室，實用820方呎3房1套間隔，由於單位2020年以1231.8萬元一手購入，帳面已蝕191.8萬元或約16%，連使費實蝕約250萬元或20%，亦即該業主連車位總購入價為1445萬元，帳面共蝕236.2萬元或16%，連使費料實蝕297萬元或21%。

[香港地產]

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