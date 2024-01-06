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去年1.02萬伙申預售樓花 10年新低 長實港島南岸3期1200伙批預售成焦點

【明報專訊】2023年下半年本港樓市持續調整，發展商減慢申請預售樓花進度，雖然去年12月錄得「零的突破」，但在全年有3個月私樓「零申請預售」影響下，去年全年新申預售樓花只涉10,273伙，按年跌六成，更屬2013年後的10年新低；可留意是，若單計私樓新申請，更只涉8570伙。至於上月獲批預售樓花的私宅，以長實（1113）旗下、涉1200伙的黃竹坑港島南岸3期最矚目。

明報記者 林尚民

綜合地政總署資料，2023年全年，署方收到的預售樓花新申請涉10,273伙，但扣除兩個資助房屋項目後，私宅只涉8570伙；對比2022年的25,087伙（以全新申請計），大跌約60%，料為2013年錄得6937伙後、10年來新低紀錄。

太古柴灣車廠1期592伙申預售

事實上，去年6月、10月、11月均屬私宅「零申請」，而12月地政總署終收到一份預售樓花新申請，為太古地產（1972）、中華汽車（0026）合作的柴灣道前中華巴士車廠項目第1期、涉592個單位，預計2026年3月落成，樓花期長約26個月。項目共提供約850伙，太古地產曾預告，樓盤最快會於今年推售。

另外，地政總署2023年全年批出預售單位，共有21,258伙（包括兩個房協項目），與2022年的21,078伙相若。

獲批預售但未開賣私宅1.8萬伙

單計上月，則有7個項目獲批預售，包括6份私樓及1份資助房屋，共涉3612伙（私宅佔3312伙），按月增2.4倍，最矚目為長實、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3B及3C期，兩期分別提供642伙及558伙，預計2025年12月及2026年2月落成，樓花期分別約24個月及26個用。

新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區4B區4號、即承景街2號項目，分3期獲批預售共涉1305伙，預計2025年6月至2025年11月落成，樓花期約18至23個月。建灝赤柱豪宅ONE STANLEY上月則撤回申請預售。至去年12月底，滾存待批預售樓花涉10,345伙，按月減少23%，為2021年9月後的27個月新低。

甯漢豪：港府沒漠視私樓供應

美聯首席分析師劉嘉輝指出，過去兩年新盤銷售疲弱，獲批樓花單位數目持續高企，令目前已批出預售樓花同意書、但尚未發售之私宅單位達1.8萬伙。另外，對港府今季不推售住宅及商業地皮，發展局長甯漢豪公開回應指出，港府沒有漠視私樓供應目標，過去5年，政府土地供應量已超出目標約6800伙，認為外界不應只關注單一年度的供應數字，而港府未來10年目標，是提供3300公頃熟地，主要來自北部都會區及交椅洲人工島。

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