moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

香檳大廈B座拍賣 恒地17億統一業權

【明報專訊】去年11月獲批強拍令、恒地（0012）持有大部分業權的尖沙嘴金巴利道16至20號香檳大廈B座，項目昨日進行拍賣，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價17.28億元投得。他表示，香檳大廈B座坐落於傳統商業地段，集團仍在研究項目發展方案，是興建寫字樓、酒店或銀座式商廈等，皆未有定案。

未敲定建商廈或酒店

對港府將修訂強拍門檻條例，黃浩明認為，修例後料將增加強拍申請數字，而集團目前有兩至3宗併購個案，相信可受惠於新強拍門檻。

曾為九龍最高建築物

翻查資料，香檳大廈地皮原由何東家族持有，已故商人霍英東於1954年以113萬元購入地皮，及後興建為商住物業，並於1957年落成，為當時九龍區最高建築物。霍氏當時更開創以「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，成市場佳話。

上述地段規劃作「商業」地帶，據恒地年報，項目將以地積比率12倍作發展，重建後樓面約14.73萬方呎，以底價17.28億元計，每方呎樓面價約1.17萬元。據悉，恒地亦正收購香檳大廈A座，以便合併發展，惟目前A座尚未達到最低強拍門檻80%。

恒地：補價高低有不同結論

對發展局局長甯漢豪表示，由於近期市場投地氣氛淡靜，故今季暫停推售住宅官地，黃浩明回應指出，政府明白到市場現時面對的問題，所以支持政府做法；被問及集團旗下北部都會區的用地，未能完成原址換地，而甯漢豪更指（補地價）低到不切實際時，黃浩明指「邊個高邊個低，不同角度會有不同結論 」。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款